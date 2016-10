Unterwegs als Barmeister und Reiseleiter

Man kennt sie aus der Zeitung, aus dem öffentlichen Leben. Für die "Freie Presse" zeigen Macher aus Mittelsachsen ihre private Seite. Heute: Tilo Erdmann, Inhaber der Bar Academy Sachsen Flöha.

Von Knut Berger

erschienen am 08.10.2016



Flöha. "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und jeder geht zufrieden aus dem Haus." Das könnte durchaus das Lebensmotto von Tilo Erdmann sein. Schließlich ist der Inhaber der Bar Academy Flöha Experte in Sachen Genuss. Ob Whisky-Verkostungen, geführte Reisen nach Schottland, Mixkurse oder der Einsatz einer mobilen Bar - der 50-Jährige hat sich viel einfallen lassen, damit seine Gäste glücklich nach Hause gehen.

Ursprünglich hat der Whisky-Experte unter Regie des HO-Kreisbetriebes Flöha in der Schlossgaststätte Augustusburg den Beruf des Kellners erlernt und dann noch vor der politischen Wende ein Serviermeister-Studium begonnen. Obwohl sich Erdmann während der Qualifikation enorm umstellen musste - auf einmal standen viele neue Produkte für die Arbeit zur Verfügung - schloss er das Studium 1991 erfolgreich vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz ab.

Anschließend arbeitete er als Ausbilder für gastronomische Berufe, wurde Mitglied von Prüfungsausschüssen und widmete sich 1996 schließlich wieder der eigenen Karriere. "Vor 20 Jahren absolvierte ich in Altötting einen Lehrgang, bei dem ich mich zum IHK-geprüften Barmixer qualifizierte, dem schloss sich der Besuch der Barschule Rostock an. Der Juli 1998 dürfte dem Bar-Experten ewig im Gedächtnis bleiben, denn damals wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit.

Praktisch aus der Garage heraus sei er zu seinen Kunden gefahren, arbeitete als selbstständiger Barkeeper unter anderem im Tivoli Freiberg, im Chemnitzer Hof in Chemnitz und in der Sachsenlandhalle Glauchau. "Zudem bin ich mit meiner mobilen Bar losgezogen, um bei diversen Feierlichkeiten die Gläser mit Mixgetränken zu füllen", sagt der Unternehmer, der nach eigener Aussage noch nie bereut hat, diesen beruflichen Weg eingeschlagen zu haben. 2003 bezog er seine Basis im Flöhaer Gewerbekomplex am Anger, wo sich noch heute eine kleine Bar sowie der Betriebssitz befinden. "Ich bin natürlich viel unterwegs, mixte unter anderem beim Neujahrsempfang der Sächsischen Staatskanzlei sowie beim Radeburger Karneval", sagt Erdmann.

Die kleine Bar an der Augustusburger Straße kann für private Feiern gemietet werden. Darin lädt der Restaurantmeister, Barmixer und Barmeister regelmäßig zu Whiskyverkostungen ein, veranstaltet Hobbymixkurse sowie die begehrten öffentlichen Barabende. Diese finden nur fünfmal im Jahr statt, der nächste am 15.November.

Dann serviert Erdmann seinen Gästen nicht nur Kostproben edler Getränke. Vielmehr informiert er auch ausführlich über das "Whisky-Mutterland" Schottland und über die Herstellung der hochprozentigen Tropfen. Doch für Erdmann ist dabei eines tabu: mittrinken. Das habe gleich mehrere Gründe. "Auf der einen Seite ist es meine Arbeit, da gibt es keinen Alkohol. Aber auch, wenn der letzte Gast gegangen ist, bleiben für mich die Flaschen zu. Denn in der Regel muss ich mit dem Auto nach Hause fahren", stellt der Whisky-Fan klar.

Da sein Terminbuch stets sehr gut gefüllt war, blieb in der Vergangenheit für andere Hobbys oder lange Urlaubsfahrten keine Zeit. Das habe sich erst in der jüngeren Vergangenheit geändert, als sein Sohn Felix mit in das Unternehmen einstieg. "Dadurch wurde ich zeitlich entlastet", sagt der Senior. Während sich der 24-jährige Filius unter anderem verstärkt um die mobile Bar, aber auch um das Marketing des kleinen Familienunternehmens kümmert, bleibt der Whiskybereich fest in Händen von Tilo Erdmann.

"Grundsätzlich gibt es in meinem Leben so gut wie keine Zeit für andere Dinge. Wenn ich mir dennoch eine überschaubare Auszeit nehmen kann, gehe ich gern in der Natur wandern." In diesem Jahr erlebte Erdmann eine Premiere. Denn er betätigte sich zweimal als Tourguide bei Reisen nach Schottland. "Zunächst war ich selbst als Tourist dort unterwegs, habe mich dann vor Ort näher mit der Materie beschäftigt und absolvierte meine ersten Einsätze als Reiseleiter", sagt Erdmann. Auf der Insel könne er nicht nur wandern, sondern sich auch mit dem Whisky beschäftigen. "Natürlich besichtigen wir dort verschiedene Destillen, beschäftigen uns aber auch mit der Kunst, Kultur und Geschichte dieses wunderbaren Landes", sagt der reisende Barmixer.

Für ein Niederwiesaer Reisebüro gab er jetzt einige wichtige Tipps, um eine Whiskyrundreise nach Schottland zu planen. Und um in der Ferne möglichst keine Verständigungsprobleme zu haben, lernen die beiden Erdmänner seit zwei Jahren Englisch. Also dann: Cheers!

