Vergessene Orte von Schülern künstlerisch wiederbelebt

Die letzte Ausstellung der Galerie Inselsteig in diesem Jahr ist eine ganz besondere. Zehntklässler der Oberschule Niederwiesa und Zahnräder aus dem Fundus der Weberei Tannenhauer spielen darin die Hauptrolle.

Von Holk Dohle

erschienen am 07.11.2016



Braunsdorf. Vor allem die alten Zahnräder gingen weg wie warme Semmeln. Aber auch andere Maschinenteile, Spulen, Lochkarten und Fadengrafiken waren bei den Zehntklässlern der Oberschule Niederwiesa der Renner.

Die Lehrerin Susann Thürsam fand es "äußerst spannend", wie die 19 Schüler ihres Kunstkurses zunächst den Fundus der Tannenhauer-Weberei durchwühlten, um dann die Fundstücke mit großer Begeisterung sowie künstlerisch-handwerklichem Geschick zu sogenannten Assemblagen zusammenzusetzen.

Simone Mende staunte ebenfalls. "Ich bin angenehm überrascht. Es war sehr schön zu sehen, wie motiviert und konzentriert und mit welcher Hingabe die Schüler bei der Sache waren", sagte die Künstlerin, deren Atelier sich in der einstigen Fabrik befindet und die die "Projektlinge" beim Anfertigen der dreidimensionalen Objekte künstlerisch begleitete. "Dabei sind anspruchsvolle Sachen rausgekommen."

Die Idee für das in dieser Form erste gemeinsame Projekt von Oberschule Niederwiesa sowie der Schauweberei und Kunstgalerie am Braunsdorfer Inselsteig hatte Andrea Weigel. "Unsere verschiedenen museumspädagogischen Angebote gibt es ja schon länger. Das hier ist neu", sagte die Leiterin des Museums, die ständig auf der Suche nach neuen Wegen ist, um vor allem auch junge Leute für die Architektur- und Produktionsgeschichte der einstigen Textilweberei zu begeistern und in das zwischen Zschopau und Mühlgraben gelegene Industriedenkmal zu locken. "Unser Ziel ist, Schüler und Schule noch mehr mit dem Museum zu verbinden und durch gemeinsame Aktionen das Thema Industriekultur zu beleben und auch junge Menschen dafür zu sensibilisieren."

Industriegeschichte (künstlerisch) wiederzubeleben, war auch das Anliegen der Schüler. Das ist allein schon am Titel der nächsten Phase des Projektes zu erkennen: "(Not) Lost Places", also sinngemäß "keine vergessenen Orte", ist die Ausstellung in der Historischen Schauweberei Tannenhauer überschrieben, in der bis zum 19. Februar 2017 die entstandenen 3-D-Werke zu sehen sind. Zur Vernissage am Mittwoch, die ebenfalls von den Schülern gestaltet wird, werden zudem Fotos und ein kleiner Film gezeigt, in dem Zahnräder und Zehntklässler die Hauptrollen spielen.

