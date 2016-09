Verkehr: Ampel in Oederan ist schon wieder weg

erschienen am 09.09.2016



Oederan. Eine Woche eher als ursprünglich geplant ist heute die Behelfsampel auf der B 173 in Oederan schon wieder abgebaut worden. Wegen Arbeiten an einer Gasleitung an der Hainichener Straße musste diese halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde dort und an der Kreuzung Freiberger Straße mit einer Behelfsampel geregelt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis 16. September andauern, sie wurden bereits am Donnerstag beendet. (tre)