Verkehrsbehinderungen auf B 173 bei Falkenau

erschienen am 31.01.2017



Falkenau. Der Verkehr auf der B 173 zwischen Oederan und Falkenau ist am Dienstag zeitweise in beiden Richtungen zum Erliegen gekommen. Ursache war ein Unfall. Ein Dacia landete in Höhe der Gustav-Haubold-Siedlung im Straßengraben - vermutlich aufgrund von Glätte. Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Nachfrage. Außerdem blockierte ein Lkw die Fahrbahn. Die Polizei übergab den Fall an den Winterdienst, wie es weiter hieß. Am Nachmittag war die Unfallstelle wieder frei passierbar. (fp)