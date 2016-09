Verletzter Biker bei Unfall auf B 180 bei Flöha

erschienen am 16.09.2016



Flöha. Bei einem Unfall am Freitagmittag auf der B 180 zwischen Flöha und Altenhain ist ein Biker verletzt worden. Nach ersten Informationen soll der Biker vor dem Abzweig Braunsdorf in einer Kurve von der Fahrbahn geraten und mit seiner KTM gegen eine Leitplanke gekracht sein. Genaue Unfallursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Die Unfallstelle an der B 180 war für mehrere Stunden gesperrt. (fp)