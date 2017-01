Verrückte Typen und dumme Sprüche

Warum Erzgebirger das Bad in der Menge lieben

Von Katrin Kablau

erschienen am 12.01.2017



Augustusburg. Sie haben sich nicht verabredet. Doch am zweiten Januarwochenende haben alle nur ein Ziel: Schloss Augustusburg. Dort treffen sich echte Kerle. Biker, die Minusgrade im zweistelligen Bereich und Schnee lieben und das lauwarmen zwei Grad Celsius und Schlamm vorm Zelt vorziehen. Am Feuer sitzen, verrückte Typen treffen, dumme Sprüche klopfen ... das ist der Masterplan für die nächsten drei Tage.

Das sagen die Rübenauer Motorradfreunde "Free Wild", die Shootingstars des Wintertreffens. Und sie sind die Experten: Feuerwehr-Heiko, mit der zur Feuerwehr umgebauten roten MZ ETZ 250, millionenfach bestaunt und abgelichtet, zählt zur schrägen Truppe der Erzgebirger. Seit 17 Jahren fährt er zum Wintertreffen. Zur 46. Auflage ist er mit einer 1000er Moto Guzzi vorgefahren. Nicht weniger bekannt ist Kumpel Oliver, der den Seitenwagen seines AWO-Gespanns mit einer Badewanne verfeinerte. Allzu gern nimmt er doch vor bibbernden Fußgängern in der Menge ein Bad.

Die Vorhut der zehn Erzgebirger hat bereits am Donnerstag das Quartier am Pranger bezogen, gleich rechts neben dem Haupteingang - nach gut einer Stunde Fahrt. Ist das Holz ins wilde Lager transportiert, ist die Bikerwelt in Ordnung. Dann könne das Kochstudio öffnen, sagt Frank 2 und zählt die Menüfolge auf: "Bratwurst, Steak, Klitscher, Spiegelei ... so wird's gemütlich." Für Zaungäste garantieren sie 'nen dummen Spruch und Glühwein. Also, wir sehen uns dann am Samstag, auf Schloss Augustusburg!