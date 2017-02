Verstaubt war gestern

Während große Museen in Sachsen einen Rückgang der Besucherzahlen verzeichnen, sieht es in den meisten Einrichtungen im Landkreis anders aus. Und das hat viele Gründe.

Von Heike HUbricht

erschienen am 18.02.2017



Freiberg. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zählten im Vorjahr rund 200.000 Gäste weniger als 2015, das Deutsche Hygiene-Museum Dresden hatte ein Minus von 2000, das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz ein Minus von 14.500. In mittelsächsischen Museen sieht es günstiger aus - denn sie punkten mit ungewöhnlichen Ideen.

Dass Museumsarbeit nicht nur anhand von Besucherzahlen bewertet werden kann, betont Ramona Metzler, Chefin der Museen der Stadt Oederan: "Aufgaben der Museen sind Kulturgüter zu sammeln, zu bewahren und zu erforschen sowie die Inhalte aufzubereiten und dem Besucher interessant und nachhaltig zu vermitteln." Angebote müssten immer wieder neu konzipiert, neue Angebote entwickelt werden.

Das sieht Ulrich Thiel, der Leiter des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, ähnlich. Mit der Sonderausstellung über das Freiberger Porzellan konnte das Museum seine Anziehungskraft deutlich erhöhen. Dass das Umfeld eine wichtige Rolle spielt, betont Angelika Fischer vom Gellertmuseum Hainichen: "Negativ wirken sich gastronomische Engpässe in der Stadt vor allem bei Cafés aus, um dem regionalen und überregionalen Publikum ein Gesamtpaket anbieten zu können."