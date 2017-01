Viele Aufgaben sind abgehakt

Mehrere Straßen werden gleichzeitig saniert, der Umbau des Lindenhofs steht kurz vor Abschluss. Leubsdorfs Bürgermeister will aber noch ein anderes Problem lösen.

Von Knut Berger

erschienen am 14.01.2017



Leubsdorf. Hinter den Leubsdorfern liegt ein ereignisreiches Jahr. Sie feierten zum Beispiel gemeinsam beim Fußballturnier zu Pfingsten in Leubsdorf, bei der Sonnenwendfeier in Marbach und dem Brücken- und Schützenfest Hohenfichte. Doch es gab auch Rückschläge zu verkraften: So schloss am 31.Dezember der Edeka-Markt in Schellenberg. Jetzt gibt es neue Aufgaben. "Freie Presse" nennt die wichtigsten.

Geschafft: Drei Erfolgsgeschichten zählt Bürgermeister Dirk Fröhlich (CDU) auf - als Beispiele. So wurden an der Holzbrücke in Hohenfichte drei Linden gepflanzt. In Hammerleubsdorf verschwand ein Schandfleck, der über Jahre das Ortsbild störte: Der alte Ferienheimkomplex "Waldesruh" wurde abgetragen, eine Grünfläche entstand. Ebenfalls abgehakt: Der erste Abschnitt der Deckensanierung auf der Marbacher/Grünhainichener Straße.

Die Daueraufgabe: Autofahrer werden es noch in den kommenden Jahren spüren, dass in der Gemeinde der Straßenbau eine große Rolle spielt. Zwar herrscht auf den Abschnitten rund um den Höllberg sowie in der Ortslage Leubsdorf aktuell Winterpause. Doch bald werden sich die Maschinen wieder bewegen. "Der Straßenbau ist tatsächlich unsere Daueraufgabe", sagt der Gemeindechef. Im Fokus stehe natürlich der Erhalt sämtlicher anderer kommunalen Wege und Straßen.

Die Alltagsaufgabe: Die Gemeinde werde, so der Bürgermeister, ständig in die Erhaltung der Grundschule in Leubsdorf sowie der Kindertagesstätten in Leubsdorf und Hohenfichte investieren. "So haben wir unter anderem langfristig geplant, die Heizungsanlage zu erneuern, um so auf einen aktuellen technischen Stand zu gelangen."

Die Schwerpunktaufgabe: Das ist die Fertigstellung des Lindenhofs Leubsdorf. Der ehemalige Gaststättenkomplex wird für rund 1,8 Millionen Euro zu einem medizinisch-kulturellen Zentrum umgebaut. Unter anderem hat die Sparkasse bereits ihre Räume bezogen, eine Ärztin praktiziert im Haus. Ins Haus sollen aber auch die Vereine der Gemeinde einziehen. Die gastronomischen Einrichtungen werden künftig für Privatpersonen und Familienfeiern zur Verfügung stehen. 2017 ebenfalls auf dem Plan: der Neubau eines Spielplatzes am Leubsdorfer Walther-Rochhausen-Platz.

Die Zukunftsaufgabe: Neben dem Breitbandausbau will Bürgermeister Fröhlich perspektivisch ein weiteres Problem lösen: "Ich will alles versuchen, um wieder einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln."