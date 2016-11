Vier Verletzte bei Unfall in Oederan

erschienen am 28.11.2016



Oederan. Bei einem Verkehrsunfall im Oederaner Ortsteil Frankenstein sind am späten Sonntagnachmittag vier Personen verletzt worden, darunter eine schwer. Nach ersten Informationen kollidierte an der Kreuzung Am Kemnitzbach/Wingendorfer Straße gegen 17 Uhr ein Toyota beim Linksabbiegen mit einem Skoda. Laut Polizei musste die Feuerwehr anrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu beseitigen.

Währen der Unfallaufnahme kam es zu einem eingeschränkten Straßenverkehr. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt; an beiden Autos entstand Totalschaden. (fp)