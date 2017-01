Vogelgrippe breitet sich aus: Jetzt auch Sperrbezirk rings um Flöha

In Mittelsachsen gibt es den dritten Vogelgrippe- Fall. Bei einem Graureiher, der tot am Zschopauufer in Flöha lag, wurde das Virus nachgewiesen.

Von Matthias Behrend

erschienen am 28.01.2017



Flöha. Am vergangenen Sonntag hat ein Spaziergänger am Zschopauufer in Plaue einen toten Graureiher gefunden. Der Vogel war im Tiefschnee eingesunken, wahrscheinlich also lag er schon eine Weile dort. Die Untersuchung des Reihers hat ergeben, dass das Tier mit der Geflügelpest infiziert war. Nach dem Schwan und einer Stockente, die vergangene Woche tot in einem Teich in Geringswalde gefunden wurden, ist der Graureiher der dritte amtlich bestätigte Vogelgrippe-Fall im Landkreis Mittelsachsen.

Die Landkreisverwaltung hat deshalb gestern einen zweiten Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet rings um den Fundort in Flöha-Plaue eingerichtet. Auch die Stadt Chemnitz und der Erzgebirgskreis haben ein Beobachtungsgebiet ausgewiesen. In den festgelegten Grenzen gelten Einschränkungen und Meldeauflagen für Geflügelhalter und -züchter. Geflügel und Vögel unterliegen im Beobachtungsgebiet, das sich auf einen Radius von zehn Kilometern um den Fundort herum erstreckt, der Stallpflicht. Innerhalb der nächsten 30 Tage dürfen die Tiere nicht weggebracht werden.

Auch für andere Tierhalter gelten Auflagen. So dürfen sich Hunde und Katzen nur in umzäunten Grundstücken frei bewegen.

Noch strenger sind die Auflagen im Sperrbezirk, der sich auf einem Radius von drei Kilometern um den Fundort erstreckt - also Flöha und Falkenau sowie Augustusburg, Erdmannsdorf, Kunnersdorf und Grünberg umfasst. Hier dürfen in den nächsten drei Wochen die Geflügel-Stallanlagen nicht von Fremden betreten werden. Alle toten Wildvögel im Sperrbezirk müssen im Landratsamt gemeldet werden. Aus dem Landkreis Mittelsachsen wurden bislang 80 tote Vögel zur Untersuchung ins Friedrich-Löffler-Institut geschickt. Bisher gab es bei 58 getesteten Vögeln negative Befunde, bei drei Vögeln wurde das Geflügelpest-Virus festgestellt.

Für die Rassegeflügelzüchter sind die verschärften Auflagen eine Katastrophe. Ausstellungen sind schon seit November untersagt, ebenso lange gilt die Stallpflicht. Jetzt müssen die Ställe weitere drei Wochen lang sogar hermetisch abgeriegelt bleiben. Vor allem bei Wassergeflügel gerät die Nachzucht in Gefahr. Der Vorsitzende des 130 Mitglieder zählenden Kreisverbandes Flöha der Rassegeflügelzüchter, Heiko Kählert, hält die strengen Auflagen für übertrieben. "Da werden Wildvögel mit Rassegeflügel gleichgesetzt", sagt er kopfschüttelnd. "Die Zuchttiere werden gehegt und gepflegt, sind geimpft und werden regelmäßig untersucht", sagt er. Sie seien damit widerstandsfähig gegen Krankheiten. Es habe in Mittelsachsen noch keinen Vogelgrippe-Fall bei einer Zuchttier gegeben, sagt Kählert.