Vollsperrung: Erster Bauabschnitt nÃ¤chste Woche fertig

Vollsperrung: Erster Bauabschnitt nächste Woche fertig

erschienen am 06.10.2016



Niederwiesa. In der Lichtenwalder Straße vor dem Ortseingang Niederwiesa ist der erste Teil der Bauarbeiten fast geschafft. "Am Montag ziehen wir die Straßendecke auf, am Mittwoch sind wir damit voraussichtlich fertig", sagte am Donnerstag Jörg Richter, Vorarbeiter der ausführenden Niederwiesaer Firma Straubelt-Bau.

Am 17. Oktober soll es mit dem zweiten Abschnitt zwischen Wiesengrund und Gärtnerweg weitergehen. Laut Plan sind die von Energie- und Abwasserversorgern in Auftrag gegebenen Leitungsarbeiten im Dezember beendet. Dann können Autofahrer die derzeit voll gesperrte Straße wieder nutzen, um durch Niederwiesa über die Auffahrt Chemnitz-Ost auf die Autobahn 4 zu gelangen. Momentan wird der Verkehr über Frankenberg umgeleitet. (emst)