Vom Leuchtturm zu den Leuchttürmchen

Flöha hat eine industrielle Tradition. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Doch der wirtschaftliche Strukturwandel trägt Früchte. "Made in Flöha" ist längst wieder ein Markenzeichen.

Von Matthias Behrend

erschienen am 25.02.2017



Flöha. Der massige Leuchtturm steht mitten in der Stadt. Die Alte Baumwollspinnerei ist ein Monument aus Ziegelsteinen, das Wahrzeichen der industriellen Vergangenheit Flöhas. 1200 Menschen waren hier einst beschäftigt. 1994 wurde der Betrieb stillgelegt. Das markante Industriebauwerk soll zum Flöhaer Stadtzentrum entwickelt werden. Mit dem sanierten Wasserbau und der zur Kindertagesstätte umgebauten Sheedhalle sind die ersten beiden Bausteine der neuen Stadtmitte fertig. Der Neubau könnte bald einen neuen Eigentümer bekommen, das Rathaus wird in die Alte Baumwolle umziehen. Für den Altbau und den Oederaner Bau werden weiterhin Investoren gesucht. Im Schatten des alten Industrie-Leuchtturms, der eine neue Rolle spielen soll, ist eine neue Wirtschaftsstruktur entstanden. Andrea Viertel, die als Sachgebietsleiterin für Liegenschaften künftig auch die kommunale Wirtschaftsförderung steuern wird, sagt: "In der Stadt hat sich ein gesunder, stetig wachsender Mittelstand entwickelt."

Made in Flöha: Es gibt eine Reihe von mittelständischen Unternehmen, die mit ihren Produkten weit über die Grenzen der Stadt bekannt sind. Die Kunststoffverarbeiter Euma und Quinger zum Beispiel. Zwei Unternehmen, die nach der Wende in Flöha gegründet wurden und die sich mit Vielfalt, Flexibilität, Qualität und Präzision einen Namen gemacht haben. Bei Quinger zum Beispiel wird medizinische Gerätetechnik entwickelt und unter Reinraumbedingungen produziert. Unternehmen wie Wärme- und Sanitärsysteme W&S, der Möbelbauer Flömö oder Betonstein Flöha sind längst über das reine Handwerk hinaus gewachsen und bieten bundesweit selbst entwickelte, innovative Produkte sowie Montageleistungen an.

Andrea Viertel nennt das vom Landkreis und der Stadt Flöha unterstützte Förderzentrum Mittelsachsen als eine Grundlage des erfolgreichen industriellen Strukturwandels. Viele Unternehmen haben aus dem einstigen Gründer- und Technologiezentrum heraus den Sprung auf den Markt geschafft. Manche haben sich dort behauptet, sagt Andrea Viertel. Ein Beispiel sei Firedos, ein Hersteller von Brandschutzsystemen, der im Gewerbegebiet in Falkenau ansässig ist. Und auch die Flöhaer Industriegeschichte wird fortgeschrieben: Unternehmen wie die Spitzen- und Gardinenfabrikation Spiga oder Otex Textilveredelung tragen die Tradition der Textilindustrie in die Zukunft.

Gewerbeflächen: Aktuell erweitert die Stadt Flöha das Gewerbegebiet im Ortsteil Falkenau. 1,4 Millionen Euro werden dort investiert, dank einer neuen Straße entstehen 40.000 Quadratmeter neue Gewerbefläche. Für etwa 80 Prozent davon gibt es bereits Interessenten. Fast alle der acht aktuell im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen wollen wachsen. Platz für Neuansiedlungen wird deshalb kaum sein, sagt Andrea Viertel. Weitere Gewerbeflächen gibt es auf dem Gelände der früheren Buntpapierfabrik an der Augustusburger Straße in Plaue. Auch der Plitz-Park an der Ortsgrenze zu Niederwiesa hat noch freie Fläche, sagt Andrea Viertel.

Ein neues Gewerbegebiet mit knapp 70.000 Quadratmeter Fläche plant die Stadt am früheren Golfplatz. Das Verfahren für einen Bebauungsplan läuft, allerdings ist der Weiterbau der Ortsumfahrung bis nach Falkenau eine wichtige Voraussetzung für die Erschließung dieser Gewerbefläche. Ob und wann der Weiterbau der Trasse erfolgt, ist derzeit ungewiss. Kürzlich wurde bekannt, dass die öffentliche Auslegung wiederholt und ergänzt wird. Das Planverfahren zieht sich damit weiter hin. Der Naturschutzverband Sachsen hat bereits angekündigt, einen Planfeststellungsbeschluss anfechten zu wollen.

Handel: Die Stadt Flöha ist nie eine Einkaufsstadt gewesen. Zu nah ist das Oberzentrum Chemnitz mit seinen Einkaufszentren. "Die Nahversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ist in Flöha sehr gut", sagt Andre Stefan, Leiter der Bauverwaltung. Allein fünf Supermärkte oder Discounter gibt es im Stadtgebiet, dazu die Dorfladen-Genossenschaft in Falkenau. Trotzdem will die Stadt in der Alten Baumwolle einen weiteren Vollsortiment-Markt ansiedeln. So sieht es das vom Stadtrat beschlossene Entwicklungskonzept vor. Andre Stefan glaubt nicht, dass dadurch bestehende Märkte schließen werden, obwohl zum Beispiel der Inhaber des Edeka-Marktes, Christian Gabriel, genau das prophezeit. Einzelhandel sei für das künftige Stadtzentrum unverzichtbar, sagt Stefan. Die Marktentwicklung zu steuern sei nicht Aufgabe der Stadt. Unterdessen haben entlang der Augustusburger Straße allein im Vorjahr drei Geschäfte aufgegeben. Der Wäscheladen Voilá, die Zoohandlung Dramert und der Angel-Laden schlossen. Andrea Viertel bedauert das und sieht in dem sich stark verändernden Einkaufsverhalten der Menschen sowie in der Konkurrenz durch den Internet-Handel Ursachen. Es gebe in Flöha auch Einzelhandels-Erfolgsgeschichten: "Das Schuhhaus Schneider ist ein Beispiel, wie man dem Trend trotzen kann - mit Service, Kundenorientierung und engagiertem Personal." Chancen bieten immer auch Nischen - etwas Besonderes, wie zum Beispiel die Gewürzhändler Direkt vom Feld oder die Galerie Hollstein zeigen, sagt Andre Stefan.

Wirtschaftsförderung: Die städtische Wirtschaftsförderung ist zum Jahresbeginn neu geregelt worden. Andrea Viertel, die seit 1991 im Flöhaer Rathaus beschäftigt ist, hat als Sachgebietsleiterin für Liegenschaften die Aufgaben der Wirtschaftsförderung übernommen. Sie sieht ihre Aufgabe in erster Linie darin, Ansprechpartner für Unternehmer zu sein - eine Kümmer-Funktion sozusagen. "Wirtschaftsförderung ist Teamarbeit", sagt sie.

Ein Beispiel, wie kommunale Wirtschaftsförderung funktioniert ist die Firma Betonstein Flöha. Die hatte ihren Sitz an der Rudolf-Breitscheid-Straße, eingeklemmt zwischen Wohngebäuden. Die Stadt half bei der Vermittlung einer geeigneten Fläche im Gewerbegebiet Falkenau, 2012 zog das Unternehmen dorthin um, die Ansiedlung wurde gefördert. Der alte Standort in Flöha wurde danach mit Städtebauförderung umgestaltet, das Wohnumfeld an der Rudolf-Breitscheid-Straße damit aufgewertet. Andrea Viertel sieht ihre Aufgabe auch darin, den Kontakt zu den Unternehmern zu halten. Weitere Betriebsbesuche von Oberbürgermeister Volker Holuscha (Linke) sind für dieses Jahr geplant, der Unternehmerstammtisch, der vor allem dem Austausch und dem gegenseitigen Kennenlernen dient, soll nach der Premiere im Vorjahr 2017 wieder stattfinden.