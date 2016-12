Von Möpsen und Mäusen

Ein Großplakat mit Frau und Möpsen sorgte im August für Aufsehen in Flöha. Inzwischen ist der Mops bei der hiesigen Wohnungsgenossenschaft heimisch geworden.

Von Matthias Behrend

erschienen am 08.12.2016



Flöha. Jetzt wird der Mops fidel. Im August waren es zwei Möpse auf einem Großplakat an der Augustusburger Straße, mit dem die Wohnungsgenossenschaft Flöha für Aufsehen und Gesprächsstoff sorgte. Weil die beiden Hunde in den Armen einer schönen Frau lagen, deren Blickfang wiederum ein reizendes Dekolleté war. Jetzt prangt der Mops auf dem Titel des neu gestalteten Mietermagazins der Genossenschaft, das "Mopsfidel" heißt. Und es gibt bereits weitere Motive mit Frau und Mops. Auch wenn der Mops nicht immer ein Hund ist.

Daniel Kästner (44) ist sichtbar zufrieden mit der Resonanz auf die Mops-Idee, die er im Sommer zusammen mit der promovierten Anglistin und Werbefachfrau Sylva-Michèle Sternkopf ausgeheckt hat. Kästner ist seit 2002 Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, die aktuell 1260 Wohnungen in ihrem Bestand hat und damit neben der städtischen Wohnungsgesellschaft mit 1700 eigenen Wohnungen zweiter Großvermieter ist. Durch die Fusion mit der Wohnungsgenossenschaft in Grünhainichen ist die Flöhaer Genossenschaft in diesem Jahr größer geworden. Das Stichwort "Vergrößerung" war Sylva-Michèle Sternkopf zufolge maßgeblich für die Dekolleté-Idee, die schließlich zum Bildmotiv mit Mops führte.

Eigentlich hatte Daniel Kästner eine Kampagne geplant. Dem ersten Großplakat sollten weitere Motive folgen. Die zehnwöchige Sperrung auf der Augustusburger Straße hat den Plan durchkreuzt. Kästner will die Mops-Kampagne vielleicht im nächsten Jahr wieder aufnehmen. Bis dahin wird der Mops seine Rolle als Genossenschaftsmaskottchen und Sympathieträger spielen. Nachdem Daniel Kästner zu Jahresanfang den Vorstandsvorsitz bei der Wohnungsgenossenschaft Flöha und Umgebung übernommen hat, wurde das Erscheinungsbild des Großvermieters komplett umgekrempelt. Orange ist jetzt die allein dominierende Farbe. Das WG-Haus-Kasten-Logo wurde von einem stilisierten "W" abgelöst. Kästner will Interesse wecken. Nur dann habe die Genossenschaft eine Chance, ihre Angebote zu präsentieren, sagt er.

Heiz- und Energiekosten sind neben dem Marketing das Steckenpferd des gelernten Mess-, Steuer- und Regelungstechnikers, der schon mal selbst die technische Bereitschaft für das Holzpellet-Kraftwerk übernimmt. Die Genossenschaft betreibt alle ihre Wärmeversorgungsanlagen selbst und kann Kästner zufolge deshalb vergleichsweise niedrige Heizkosten anbieten. 420 Euro im Jahr für Heizung und Warmwasser für eine Durchschnittswohnung, sagt der Vorstand. Der aktuelle Heizspiegel des Deutschen Mieterbundes nennt für Wohnungen (70 Quadratmeter) mit Fernwärme und Erdgas durchschnittliche jährliche Kosten von 965 beziehungsweise 830 Euro. Kästner will kürzere Abrechnungszyklen, am liebsten eine permanente Erfassung mit Vergleich und Live-Abrechnung, damit sich Einspareffekte durch das Heizverhalten sofort erkennbar auszahlen.

Daniel Kästner glaubt an die Attraktivität der Stadt Flöha - eine reizvolle Umgebung, sanierte Schulen und Kindertagesstätten, ausreichend Ärzte, verschiedene Einkaufsmärkte. Allein die weiter gebaute Ortsumfahrung fehlt zum Glück. Der Freiberger wohnt längst selbst mit seiner Familie hier. Bislang habe aber nur der Einfamilienhaus-Sektor profitiert, sagt er. Doch der Mietmarkt werde seine Chance bekommen. Darauf will Daniel Kästner die Wohnungsgenossenschaft vorbereiten. Mit Investitionen, Modernisierungen, dem Umbau von Häusern. Und dazu gehört, Interesse zu wecken. Zum Beispiel mit Möpsen.