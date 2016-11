Vorerst keine Chance für Ortsumgehung Oederan

erschienen am 25.11.2016



Oederan. Lange wurde diskutiert, lange haben die vom Lärm geplagten Einwohner gekämpft. Doch seit dieser Woche ist klar: Eine Ortsumgehung für die Bundesstraße 173 in Oederan wird in den kommenden Jahren nicht gebaut. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Schneider in der Stadtratssitzung am Donnerstag.

Auch die abschließenden Beratungen des Bundesverkehrsausschusses hätten keine positive Entwicklung gebracht. Alle weiteren Infos und Hintergründe gibt es in der Samstag-Ausgabe der "Freien Presse" Flöha. (fp)