Warum Flöha 100 Millionen Euro wert ist - beziehungsweise war

Die Stadt hat jetzt eine Eröffnungsbilanz vorgelegt. Die offenbart, dass in der Vergangenheit großzügig investiert wurde.

Von Matthias Behrend

erschienen am 10.03.2017



Flöha. 100 Millionen Euro klingt nach viel Geld. 100 Millionen Euro sind auch viel Geld. Es ist die Bilanzsumme der Stadt Flöha, die die jetzt vorgestellte Eröffnungsbilanz ausweist. Nehmen wir es ganz genau, ist die Stadt Flöha 100.703.793,39 Millionen Euro wert. Pardon, war wert. Denn die Eröffnungsbilanz ist eine Momentaufnahme zum 1. Januar 2013. Der Stadtrat hat mit seinem Beschluss jetzt also eigentlich ein vier Jahre altes Zahlenwerk festgestellt. Ein unverzichtbares Zahlenwerk aber, weil es Grundlage für die folgenden Jahresabschlüsse ist. Die werden im Rathaus jetzt errechnet, bis der Anschluss an die laufende Finanzplanung erreicht ist.

Zurück zum Geld. Die gut 100 Millionen Euro sind die Summe aller städtischen Vermögenswerte - von Immobilien, Grundstücken und Straßen über Fahrzeuge bis hin zu Büromöbeln. Die hohe Zahl ist ein Anzeichen dafür, dass sich das städtische Vermögen in einem recht guten Zustand befindet. Das heißt, Flöha hat in der Vergangenheit viel Geld investiert.

Der Löwenanteil des städtischen Vermögens sind bebaute Grundstücke und Gebäude - zum Beispiel Schulen, Kindertagesstätten oder das Rathaus. Rund 30 Millionen Euro stehen hier zu Buche. 24 Millionen Euro beträgt der Wert des In-frastrukturvermögens, also der Straßen und Brücken. Kurios ist in der Flöhaer Eröffnungsbilanz der hohe Betrag von 414.158 Euro, der für Kulturgüter und Denkmäler angesetzt wird. Weil der Wert solcher Kulturgüter meist nicht mehr zu ermitteln ist, nutzen die meisten Städte und Gemeinden hier die Ein-Euro-Regel. Mit einem Euro wird der sogenannte Erinnerungswert eines Denkmals oder Kulturgutes beziffert. In Flöha gibt es aber den aus acht großen Bildern bestehenden Gemäldezyklus des Malers Ernst Erwin Oehme "Lied von der Glocke", der im Stadtsaal des Wasserbaus hängt. Alle anderen Denkmäler und Kulturgegenstände seien mit einem Euro bewertet, sagt Kämmerin Janet Pentke.

Die Kosten für das Aufstellen der Eröffnungsbilanz kann die Kämmerin nicht beziffern: "In den ersten Jahren haben wir die Stunden noch erfasst, dann aber nicht mehr." Den Aufwand beschreiben schon. 2008 wurde damit begonnen, die Vermögenswerte der Stadt Flöha zu erfassen. In den Schulen haben Schüler dabei mitgeholfen. Die Hauptlast der Wertermittlung haben aber Rathaus-Mitarbeiter getragen. Bei der Bewertung von Straßen und Brücken setzte die Stadt auf externe Unterstützung. So wurden beispielsweise alle 50 Kilometer abschnittweise städtische Straßen mit Kameratechnik abgefahren. Der äußere Anschein war nur ein Teil der Bewertung. Dazu kamen Rechnungen über Sanierungsarbeiten, Abschreibungen mussten dagegengerechnet werden. "Die Straßen-Filme wurden in der Verwaltung noch einmal geprüft, um sicherzu gehen, dass nur städtische Straßenabschnitte in die Bewertung einfließen oder dass Gehwege und die Beleuchtung mit erfasst wurden", erläutert die Kämmerin.

Mit der Eröffnungsbilanz hat die Stadt die Grundlage zur doppischen Haushaltführung gelegt. Erst wenn das Vermögen einen Wert hat, kann es auch abgeschrieben werden. Diese Abschreibungen der Vermögenswerte muss die Stadt auf der anderen Bilanzseite erwirtschaften, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Praktisch gelingt das bislang kaum einer Kommune, weil die Abschreibungen viel zu hoch sind, die Möglichkeiten für Einnahmen aber begrenzt bleiben. Deshalb gibt es weiterhin Ausnahmeregeln, die die kommunale Finanzplanung auf den reinen Geldfluss reduzieren - auf Einnahmen und Ausgaben also.