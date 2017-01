Warum Schloss Augustusburg stetig Zulauf hat

Während andere Einrichtungen um ihr Überleben bangen, lockt Schloss Augustusburg stetig Besucher. Woran liegt das?

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 09.01.2017



Augustusburg. Schloss Augustusburg vermeldet Erfolge: 10.000 Besucher waren im vergangenen Jahr bei "Time Warp - die total verrückte Renaissance-Challenge", 80.000 sahen die dritte Staffel von "Du bist die Kunst!" an, die wegen des großen Interesses nun bis 26. Februar verlängert wird. Es sind Zahlen, von denen andere Museen nur träumen können. Doch sie sind kein Zufallsprodukt. Im Gegenteil: Die Geschäftsführerin der Schlossbetriebe Schloss Augustusburg/Burg Scharfenstein/ Schloss Lichtenwalde, Patrizia Meyn, hat ein Konzept.

"Es reicht heute nicht mehr, eine Vitrine aufzustellen", sagt sie. Stattdessen reisen die Besucher des Schlosses an diesem Samstag in die Vergangenheit. Genauer gesagt: In die Renaissance, als Kurfürst August noch über das von ihm erbaute Jagdschloss herrschte.

Gut, dass sich die Besucher an diesem Tag nicht wirklich im 16. Jahrhundert befinden. Dann wäre es bitterkalt. "Damals heizte man mit Öfen. In jedem Saal gab es nur einen", weiß Patrizia Meyn, Schlosschefin.

So weit wollte man dann doch nicht gehen bei der fiktiven Zeitreise "Time Warp - die total verrückte Renaissance-Challenge". Doch ansonsten soll für die Besucherinnen und Besucher, die von in historische Gewänder gehüllten Schloss-Mitarbeitern durch teils nicht zugängliche Räume zur Festtafel-Illusion des Kurfürsten August geleitet werden, alles so ähnlich sein wie vor 550 Jahren.

Seit über einem Jahr gibt es dieses ungewöhnliche Angebot bereits auf Schloss Augustusburg. 10.000 Besucher zählte Time Warp laut Patrizia Meyn seither. Und nicht nur das: Die Idee war unlängst für den europäischen Bildungspreis nominiert.

Denn um nichts weniger als Bildung geht es der Geschäftsführerin der Schlossbetriebe. "Wir hatten in den vergangenen Jahren mit der 3-D-Ausstellung 'Du bist die Kunst!' relativ viel Erfolg. Und vor einem Jahr sagte ich mir: Jetzt brauchen wir auch was in Richtung kulturelle Bildung." Denn: "Du bist die Kunst" ist ein Riesenspaß. Man kann sich vor - oder besser: in - dreidimensionalen Bildern fotografieren lassen. Gelacht wird dabei viel, gelernt über das Schloss oder andere Epochen hingegen wenig. Bei "Time Warp" verbindet sich Spaß und Bildung. Die Tour ist vom Betrachten einer Vitrine ungefähr soweit entfernt wie Fast-Food vom Mehrgänge- Menü.

Wer Time Warp bucht, soll nicht einfach nur von der Renaissance und den Zeiten des Kurfürsten August im 16. Jahrhundert erzählt bekommen. Er soll sie beim Hofknicks in historischen Gewändern spüren, durch die in den Gängen hallende, festlich-getragene Musik hören, soll sie mittels Lichteffekten sehen. Das Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist die Lichtinszenierung mit Spezialeffekten.

Dafür wurden die Mitarbeiter eigens von einer Regisseurin aus Braunschweig geschult. "Es ist eigentlich wie eine Theateraufführung", sagt die Geschäftsführerin der Schlossbetriebe.

An der sie stetig feilt. Demnächst soll "Time Warp" um eine Szene ergänzt werden. "Ich bin der Meinung: Multimedial, das ist die Zukunft der kulturellen Bildung." Und das, sagt sie, will sie konsequent durchsetzen. www.die-sehenswerten-drei.de