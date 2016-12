Warum die "Baumwollzwerge" Riesen-Kosten verursachen

Die Stadt Flöha soll erneut Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätte zahlen. Das heizt eine grundsätzliche Debatte an.

Von Matthias Behrend

erschienen am 14.12.2016



Flöha. Der Stadtrat steht zur letzten Sitzung in diesem Jahr noch einmal vor einer schwierigen Entscheidung. Die Betriebskosten in der Kindertagesstätte "Baumwollzwerge" sind im laufenden Jahr erneut höher ausgefallen, als sie im Haushalt der Stadt eingeplant wurden. Deshalb soll der Stadtrat einem Betriebskostenzuschuss von 125.000 Euro an den Regionalverband der Volkssolidarität, dem Träger der Einrichtung, zustimmen. Der zusätzliche Finanzbedarf der Volkssolidarität kann aus Mehreinnahmen bei Landeszuschüssen und den Konzessionseinnahmen beglichen werden, sagt Hauptamtsleiter Martin Mrosek.

Bereits im Vorjahr musste die Stadt beim Betriebskostenzuschuss an die Volkssolidarität Mehrausgaben von 182.000 Euro schultern. Damals hieß es, dass die Kalkulation der Kosten im ersten Betriebsjahr schwierig gewesen sei.

Diesmal kommt der Mehrbedarf weniger überraschend. Die Volkssolidarität hatte für 2016 einen Zuschussbedarf von 1,1 Millionen Euro angemeldet. Im Zuge der schwierigen Haushaltsberatungen entschloss man sich Anfang des Jahres im Rathaus, nur 1 Million Euro zu bewilligen. Erstens, kommt es immer anders als geplant und zweitens hoffte man in der Verwaltung, eine besondere Kostendisziplin erzwingen zu können. Jetzt zeigt sich, dass die Hoffnung vergeblich war. Die in diesem Jahr weiter gestiegene Anzahl der betreuten Kinder (aktuell 295), Tariferhöhungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst (die Volkssolidarität zahlt nach Angaben der Stadt längst Tariflohn) sowie die besondere Struktur der Betreuungseinrichtung haben die Betriebskosten in die Höhe getrieben.

Die Betriebserlaubnis für die "Baumwollzwerge" besagt, dass in den einzelnen Häusern mit Krippen- und Kita-Kindern, die jeweils Platz für zwei Gruppen bieten, jederzeit zwei Erzieher anwesend sein müssen - selbst, wenn zum Beispiel am Nachmittag nur eine Gruppe anwesend ist. 18 solche Häuser gibt es in der Einrichtung insgesamt. Das macht die besondere Struktur aus.

Angesichts des erneuten Mehrbedarfs gab es im Verwaltungsausschuss des Stadtrates am Donnerstag eine Grundsatzdiskussion über den Betrieb der mit etwa 373 Betreuungsplätzen größten Kindertagesstätte Sachsens. Peter Richter (CDU) forderte, die Volkssolidarität unter Druck zu setzen und mehr Kostendisziplin einzufordern. Romy Penz (AfD) möchte vor der Entscheidung über den höheren Zuschuss einen Kostenvergleich mit den beiden städtischen Einrichtungen "Spielhaus Groß & Klein" sowie "Falkennest" in Falkenau vorgelegt bekommen.

Ob der Stadtrat am 22. Dezember zustimmt, erscheint fraglich. Wobei die Volkssolidarität einen Anspruch auf den Zuschuss hat, sagt Martin Mrosek. Eine Ablehnung würde das Problem also lediglich verschieben. Auch der Förderverein für Nachwuchssport hat einen höheren Betriebskostenzuschuss der Stadt für den Hort angemeldet. Hier sind es knapp 12.000 Euro, und auch hier hatte die Verwaltung am Jahresanfang den vom Förderverein angemeldeten Finanzbedarf gekürzt.

Hinter verschlossenen Türen gibt es Gespräche zwischen dem Vorstand des Regionalverbandes der Volkssolidarität und der Stadtverwaltung. Ziel ist eine Vereinbarung über die Aufteilung der Betriebskosten. Die Volkssolidarität soll einen Eigenanteil zahlen. Oberbürgermeister Volker Holuscha (Linke) sagt, es seien "keine einfachen Gespräche". Immerhin liegen Holuscha zufolge inzwischen alle Zahlen auf dem Tisch.