Wasser-Zweckverband sucht Geld für Pumpen und einen Kanal

Dank vieler Baumaßnahmen ist Flöha gut vor einer Flut geschützt. Doch es bleibt die Frage: Wohin mit dem Regenwasser?

Von Matthias Behrend

erschienen am 18.11.2016



Flöha. Die geplanten Schutzmaßnahmen für die Binnenentwässerung der Stadt Flöha wackeln, weil deren Finanzierung teils ungewiss ist. Dem Geschäftsführer des zuständigen Wasser- und Abwasser-Zweckverbandes ZWA, Ulrich Pötzsch, zufolge ist gesichert, dass ab 2021 damit begonnen wird, die geplanten Maßnahmen zu realisieren. Wie lange es aber dauern wird, bis das vorliegende Konzept Realität ist, bleibt ungewiss. Denn: Für einen Teil der geplanten Maßnahmen gibt es bislang keine Finanzierung. Die beantragte Förderung für einen Katastrophenschutz-Stützpunkt sowie für Fahrzeuge wurde abgelehnt. Gesichert ist bislang nur die Förderung für die mobilen Systeme - das sind zum Beispiel Pumpen und Zubehör - und ein Kanal. Allerdings muss der ZWA dafür noch die erforderlichen Eigenanteile aufbringen.

Im Flöhaer Stadtrat hatten Ulrich Pötzsch und der vom ZWA beauftragte Planer Jörg Breitenstein kürzlich das Konzept für die Binnenentwässerung vorgestellt. Diese ist neben Ufermauern, Dämmen oder Überschwemmungsflächen Teil des Hochwasserschutzes. Damit soll gewährleistet werden, dass bei einem anhaltenden Starkregen und gleichzeitigem Hochwasserpegel im Fluss das Regenwasser durch die Kanalisation abfließen kann.

Vorgesehen sind zum einen mobile Pumpen, die in bereits vorbereitete Schächte eingesetzt werden. Die Pumpen - aktuell sind das nur Notfallsysteme - werden zentral gelagert und gewartet, damit sie im Einsatzfall auch funktionieren. Im Moment wird diese mobile Technik für Flöha, Frankenberg, Rochlitz und Penig noch in einer Fahrzeughalle auf dem Kasernengelände der Bundeswehr in Frankenberg gelagert. Eigentlich sollte das eine Übergangslösung sein, bis der ZWA einen eigenen Stützpunkt hat. Da es dafür aber keine Fördermittel gibt, ist der Neubau gestrichen. Ulrich Pötzsch hofft deshalb nun, dass die Bundeswehr noch lange Gewehr bei Fuß stehen kann.

Neben den fünf mobilen Pumpenanlagen an der Wehrstraße, an der Straße Zur Baumwolle, der Uferstraße, der Grünen Aue und an der Turnerstraße plant der ZWA einen Abwurfkanal, mit dem vor allem das Schulberggebiet in Richtung Kläranlage Niederwiesa entwässert werden soll - im Hochwasserfall würde das dann stark verdünnte Schmutzwasser direkt in die Zschopau geleitet. Ob das so zulässig ist und ab welchem Pegel, darüber gebe es zwischen dem Zweckverband und der Genehmigungsbehörde im Landratsamt noch unterschiedliche Auffassungen, so ZWA-Chef Pötzsch.

Die Gesamtkosten für die mobilen Anlagen und für den Kanal in Richtung Niederwiesa sind auf rund drei Millionen Euro kalkuliert; die Eigenanteile für den ZWA summieren sich auf rund 700.000 Euro. Das Geld muss der Verband noch aufbringen. "Wir brauchen Mitfinanzierer", sagt Pötzsch und nennt zum Beispiel die Straßenverkehrsträger Landesamt für Straßenbau und Verkehr oder den Landkreis.