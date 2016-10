Weihnachten - Pralinenkurs erfährt großen Ansturm

Niederwiesa/Oederan. Die Köstlichkeiten, mit denen sich Lichtblau einen Namen gemacht hat, sind der Renner. Die zweitägigen Trüffelkurse, die der Niederwiesaer Künstler in der Vorweihnachtszeit je in der "Villa Gückelsberg" und der Volkskunstschule Oederan anbietet, ist kurz nach Bekanntwerden ausgebucht. Das teilte gestern die Volkskunstschule Oederan auf Anfrage mit. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, einen weiteren Zusatztermin in der Oederaner Einrichtung anzubieten, hieß es weiter. (ka)

Der Pralinenkurs Weihnachten ist am 17. und 18. Dezember (4. Advent), jeweils 13 bis 16 Uhr in der Volkskunstschule Oederan geplant. Die Kosten, einschließlich der Zutaten, betragen 45,10 Euro pro Person. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon 027292 5070 möglich.