Weihnachtsmänner erobern Holzhauer Skihang

erschienen am 21.12.2016



Holzhau. Mit einer Premiere lockt der Liftbetreiber Alexander Richter Weihnachtsmänner nach Holzhau. "Egal mit welcher Ski- oder Snowboard-Ausrüstung die Wintersportfreunde anreisen. Hauptsache sie kommen Heiligabend im Weihnachtskostüm", betont der 45-Jährige. Denn dann gibt‘s die Abfahrt in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr kostenfrei. Damit will der Erzgebirger vor allem mehr Städter in die Grenzgemeinde locken. "Solange in Dresden oder Chemnitz keine Schneeflocken vom Himmel fallen, denken die Leute, in Holzhau ist kein Wintersport möglich", erklärt Richter das Dilemma. Deshalb seien solche Aktionen, wie am kommenden Samstag nach wie vor erforderlich. Wie in anderen Skigebieten des Erzgebirges auch ist Wintersport fast nur noch durch technische Beschneiung möglich. Das ist auch Richter bewusst, der schon Anfang der 2000er-Jahre begann, nach und nach die dafür nötige Beschneiungstechnik anzuschaffen.

Dass Leute kommen, sei klar. Immerhin seien die Hotels und Pensionen laut Martina Matthes, Chefin des Fremdenverkehrsamtes, über die Feiertage weitgehend ausgebucht. "Der Wintersport bleibt für die Entwicklung der Grenzgemeinde von großer Bedeutung", sagt Michael Funke, Rathauschef in der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle, der die Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft vertiefen will. (jwa)