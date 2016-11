Weitere Zeugen sagen im Betrugsprozess aus

erschienen am 29.11.2016



Im Betrugsprozess am Landgericht Chemnitz gegen einen 43-jährigen Mann aus dem Raum Flöha sind heute weitere Geschädigte aus Chemnitz, dem Erzgebirge sowie aus Tschechien zu Wort gekommen. Dem Angeklagten wird schwerer Betrug in mehr als 200 Fällen vorgeworfen. Die Anklage besagt, er habe zwischen 2006 bis 2010 rund 4,3 Millionen Euro als Darlehen von Privatleuten entgegengenommen, um mit diesem Geld an der Börse zu spekulieren. Zurückzahlen konnte er das Geld aber nur zu einem geringen Teil. Die meisten seiner Kunden haben ihr Erspartes komplett verloren, wie die Zeugen vor Gericht bestätigten. Auch ein Vermittler aus dem Raum Aue-Schwarzenberg, hat vor Gericht beteuert, er habe dem Beschuldigten, also seinem Auftraggeber, vorbehaltlos vertraut und seinem Finanzierungsmodell Glauben geschenkt. Ihm schulde der Angeklagte noch Provisionszahlungen in Höhe von 20.000 Euro. In Frage gestellt wird von der Staatsanwaltschaft zudem, ob der Angeklagte überhaupt die nötigen Berechtigungen hatte, um Börsengeschäfte zu tätigen. Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Ein Urteil wird für Ende nächster Woche erwartet. (vt)