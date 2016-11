Welterbe: Augustusburg definitiv nicht dabei

erschienen am 28.11.2016



Augustusburg. Bis heute Morgen hatte es noch eine theoretische Chance gegeben, doch die ist nun auch verstrichen. Das Schloss Augustusburg wird definitiv nicht Teil der Bewerbung der Montanregion Erzgebirge für den Unesco-Welterbe-Titel sein. Dies erfuhr die "Freie Presse" aus der Mitgliederversammlung des Welterbevereins, die am Vormittag in Freiberg getagt hatte.

Dass das Schloss nicht dabei sein würde, hatte sich schon in den vergangenen Wochen angedeutet. Die Gutachter einer Expertenkommission, die die Bewerbung unter die Lupe genommen hatten, sahen beim Schloss keinen starken Bezug zum Bergbau. Die Verantwortlichen hatten bei der ersten Fassung der Bewerbung argumentiert, dass das Schloss Augustusburg den Wohlstand dokumentiere, der aus dem Bergbau in Sachsen resultierte.

Neben Augustusburg sind nach Informationen der "Freien Presse" die Sachzeugen der Uhrenindustrie in Glashütte und das Kalkwerk Lengefeld nicht mehr Bestandteil der Bewerbung. Hinzu kommen die Papiermühle Niederzwönitz, die Eisenhütte Schmalzgrube, das Geotop Scheibenberg und die Bergbaulandschaft Bad Schlema. Das Schloss Schwarzenberg, das bisher auf der Kippe stand, ist aber drin geblieben. Ob die Sachzeugen des Kunsthandwerks in Seiffen und das Lugau-Oelsnitzer-Revier weiter Teil der Bewerbung sind, ist noch nicht final entschieden.

Die Orte, die nun nicht mehr beim Welterbe-Titel berücksichtigt werden, sollen aber noch eine Chance erhalten. Sie sollen als assoziierte Objekte Teil der Welterbe-Vermarktung bleiben, die im Falle einer erfolgreichen Bewerbung Werbung für die Region macht.

Insgesamt hat der Welterbe-Verein die 79 Bestandteile der bisherigen Bewerbung auf 20 reduziert. Teilweise wurden einzelne Objekte in diesem Schritt auch zusammengefasst. Der Zeitplan sieht nun vor, dass der Antrag für den Welterbe-Titel bis spätestens 31. Mai 2017 fertiggestellt wird. Anschließend stimmt der Fördervereins im Juni 2017 darüber ab, bevor der Antrag bis zum 1. Februar 2018 bei der Unesco eingereicht werden soll. Das Welterbekomitee entscheidet im Sommer 2019 über die Vergabe des Titels. (kok/tw)