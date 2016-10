Wenn Bäume Herkuleskeulen tragen

Im Garten von Anna- Maria Vogel in Flöha sind Kürbisse, Fichten und ein Apfelbaum eine Liaison eingegangen.

erschienen am 18.10.2016



Flöha. Dass Kürbisse mit Äpfeln zusammen in einem Obstbaum wachsen, sieht man eher selten. Im Apfelbaum von Anna-Maria Vogel aus Flöha ist dieses Phänomen schon einige Zeit zu bestaunen.

"Ich habe im Mai zwei Pflanzen der Flaschenkürbissorte Herkules im Garten gepflanzt, um diese Sorte mal auszuprobieren", sagt die 72-Jährige. Durch ständige Bewässerung und regelmäßiges Düngen haben sich die zwei Pflanzen auf über 50 Quadratmeter ausgebreitet. Weil den Pflanzen dieser Platz vermutlich auch nicht reichte, kletterten sie einfach die Bäume hoch und verankerten dort ihre Triebe.

"Eine Pflanze ist an einer Fichte hochgewachsen. In der letzten Zeit sind durch über 30 schwere Flaschenkürbisse, die dort wachsen, die Äste dieses Baumes nacheinander zu Boden gegangen", sagt Anna-Maria Vogel. Weiter oben in der Fichte halten Äste dem Gewicht der kleineren Früchte noch Stand. Viel mehr Kraft als der Nadelbaum hat allerdings ein Apfelbaum in Vogels Garten. Dort wachsen über zehn Flaschenkürbisse dicht an dicht neben Äpfeln. "Die Flaschenkürbisse sind bestimmt jeweils fünf Kilogramm schwer. Sie werden aber trotzdem vom Apfelbaum gehalten", sagt die Flöhaerin.

Anna-Maria Vogel kennt sich seit fünf Jahren bestens mit Kürbissen aus, pflanzt und kümmert sie sich doch seit dieser Zeit jährlich um die Kürbisse im Ferienhof Falkenau. "Ich fange immer zeitig im Frühjahr an und stecke Kürbiskerne in feuchtes Küchenpapier, lege sie in Folie an einen warmen Ort. Dort keimen sie innerhalb weniger Tage", erklärt sie. Danach werden die Keimlinge in Blumentöpfe gepflanzt.

Erst nach dem 15. Mai kommen die kleinen Pflanzen nach draußen. Über drei Tonnen Kürbisse von 15verschiedenen Sorten wurden so in den letzten Jahren geerntet. "Die neue Sorte Herkules wollte ich aber erst mal zu Hause im Garten probieren", sagt die Rentnerin.

Bevor der erste Frost einsetzt, sollen nun alle Herkuleskeulen geerntet werden. Ihr Mann Werner Vogel will die Früchte teilweise drinnen an der Heizung austrocknen lassen, um im nächsten Jahr damit Vogelhäuser zu bauen. "Die Schale dieser Sorte ist extrem hart, sodass sie sich gut als Vogelhäuschen eignen würde", erzählt Hobbygärtnerin Anna-Maria Vogel.