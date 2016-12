Wenn die Männeln aufmarschieren ...

Die Augustusburger und ihre Männel. Auf der Suche nach den hölzernen Schmuckstücken hat die "Freie Presse" besondere Exemplare entdeckt.

Von Claudia Dohle (Text und Fotos)

erschienen am 12.12.2016



Augustusburg. Egal, ob als Wichtel und Räuchermänner verkleidete Kinder oder mit Adventskobolden geschmückte Verkaufsstände. Auch bei der 22. Auflage des Augustusburger Männelmarktes drehte sich am Wochenende wieder alles um die hölzernen Weihnachtsfiguren.

"Wir sind sehr froh, dass in diesem Jahr so viele Kinder an der Männelparade teilgenommen haben", sagte Thomas Lange. Die Veranstalter überreichten mehr als 20 Kindern, die am Sonnabend kostümiert am Umzug durch die Altstadt teilnahmen, kleine Geschenke. "Im nächsten Jahr werden wir noch mehr Präsente kaufen", sagte Lange. Zusammen mit Gottfried Jubelt, Uwe Dörner und Sabine May gehört er zum Organisationsteam, das sich schon viele Jahre um die Geschicke des traditionellen Marktes kümmert. "Mit dem heutigen Besucheransturm sind wir sehr zufrieden", sagt Uwe Dörner am Samstagabend.

"Wir haben mehr Kaffee und Kuchen als im vergangenen Jahr verkauft. Der Erlös kommt den Grundschulkindern der Stadt zugute", sagte Sandra Thiele. Zusammen mit anderen Eltern arbeitete sie im "Männelcafé" im Stadthaus. Holger Wald, der mit einem Keramik-Stand dort präsent war, äußerte sich ebenfalls zufrieden. "Es haben heute besonders viele Kinder bei mir am Stand gebastelt. Sie konnten aus Ton Räucherhäuser, Sterne und andere weihnachtliche Motive gestalten", sagte der Chemnitzer. Wegen des Wetters gestern machte sich Uwe Dörner keine Sorgen. "Mit Stadthaus, Kirche und Lotterhaus gibt es genug Ausweich-Möglichkeiten.