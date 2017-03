Wenn die Väter mit den Kindern

Viele Chefs der Gründergeneration suchen dringend Nachfolger. Nicht alle können dabei auf die Familie setzen. Beim Kfz-Betrieb Reichel in Leubsdorf und bei G&M Vacutherm in Brand-Erbisdorf ist die Frage aber schon gelöst.

Von Knut Berger

erschienen am 09.03.2017



Leubsdorf. Dass die Belegschaft in der Kfz-Reparatur Reichel in Leubsdorf untereinander per du ist, hat nichts mit dem in einigen Unternehmen gepflegten neuzeitlichen Umgang zu tun. Vielmehr kennen sich die Kollegen seit Jahrzehnten ausgezeichnet. Denn der Betrieb wird von den Brüdern Dietmar und Gunter Reichel geführt, Mitarbeiter sind Dietmars Söhne Thomas und Ronny sowie Linda Reichel, die Tochter von Gunter. Einzig der auszubildende Nicolas Lein fällt aus der Reihe, denn er hat verwandtschaftlich nichts mit den Reichels zu tun. "Dafür ist er aber aus unserem Heimatort Leubsdorf", begründet Gunter Reichel, warum der junge Mann ein "Betriebsvisum" erhalten hat.

Als die beiden Betriebsinhaber ihre Kinder eingestellt haben, ging es nicht darum, sie "unterzubringen". Vielmehr sind sie auf einem ganz bestimmten Fachgebiet Spezialisten. Thomas ist ausgebildeter Kfz-Techniker, der den Meisterbrief längst in der Tasche hat. Ronny kümmert sich als Autolackierer im Betrieb verstärkt um die Unfallinstandsetzung.

Das Reich von Linda Reichel ist das Büro. Die Automobilkauffrau hat die Buchführung und den Service im Empfangsbereich fest im Griff. Lehrling Nicolas Lein hat seinen Chefs signalisiert, dass er nach der Lehre gern im Unternehmen bleiben möchte. Und diese freuen sich darauf. "Jeder hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt und ist auf seinem Gebiet ein Spezialist", sagt Gunter Reichel.

Als er mit seinem Bruder vor reichlich zehn Jahren den Entschluss fasste, im Gewerbegebiet Leubsdorf neu zu bauen, war beiden klar, dass dies nicht ohne Kreditaufnahme möglich ist. "Der Betrag war damals sicherlich nicht unwesentlich", sagt Dietmar Reichel. Aber heute sind die Firmengründer überzeugt, alles richtig gemacht zu haben. Denn bei der Suche nach einem Nachfolger sind sie in der Familie fündig geworden. "Wir sind froh, dass unsere Kinder perspektivisch den Fachbetrieb weiterführen wollen", sagt Dietmar Reichel. Wann und in welcher Unternehmensform das geschehen soll, ist derzeit aber noch völlig offen. "Das spielt aktuell aber auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Weichen für die Zukunft gestellt sind", sagt Dietmar Reichel. Er wagte mit seinem Bruder im Jahr 2002 den Sprung in die Selbstständigkeit. Zunächst hatte sich der gelernte Kfz-Mechaniker mit seinem Bruder, der früher als Landmaschinenschlosser tätig war, in Gewerberäume in Leubsdorf eingemietet. Das Unternehmen bietet im Ort nicht nur einen Rundum-Service für Fahrzeuge an, der Betrieb ist auch Partner der Feuerwehr. Denn Gunter, Dietmar und Thomas sind aktive Mitglieder der Truppe und leisten so einen Beitrag zur Tagesbereitschaft der Leubsdorfer Wehr.

Innerhalb der Familien oder mithilfe von qualifizierten Mitarbeitern regele sich eine Vielzahl von Unternehmensnachfolgen im Landkreis, weiß Andrea Tippmer von der Industrie- und Handelskammer (IHK): "Nur ein Bruchteil der Unternehmer kommt auf die Kammern zu." So hätten ihre Mitarbeiter voriges Jahr 90 Klienten im direkten Gespräch sowie 104 Teilnehmer bei Informationsveranstaltungen beraten. 52 Unternehmer seien in der direkten Vermittlung gelistet gewesen. Dem gegenüber hätten 19 interessierte Nachfolger gestanden, die nach passenden Unternehmen suchten.

In vielen der rund 14.000 IHK-Betriebe in Mittelsachsen stehe die Übergabe des Staffelstabes respektive des Chefsessels an, so Tippmer. "Die Unternehmensnachfolge ist für die IHK ein Schwerpunktthema, da nach den Wendejahren viele aktive Unternehmerpersönlichkeiten ihre eigene Firma gegründet oder übernommen haben. Nach nun mehr als 25 Jahren sind die Meisten von ihnen ins Rentenalter vorgerückt", bestätigt die IHK-Referentin für Aus- und Weiterbildung. Die Nachfolge sei ein langfristiger Prozess und müsse gut vorbereitet werden.

Übergabe- und Übernahmeinteressenten könnten auch über die Internetbörse "Nexxt-Change" und Matchingveranstaltung der Industrie- und Handelskammer zusammenfinden, informiert die Kammer. Zu letzteren gehöre das Kamingespräch, das am 16.März in Brand-Erbisdorf stattfindet. Bislang haben dafür laut IHK neun Unternehmer und zwölf potenzielle Nachfolger zugesagt. Anmeldungen sind telefonisch möglich.