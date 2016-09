Wenn ich BÃ¼rgermeister wÃ¤re ...

Wenn ich Bürgermeister wäre ...

In der Kindertagesstätte Baumwollzwerge in Flöha haben die Jungen und Mädchen nicht nur am heutigen Kindertag was zu sagen. Auch für ihre Stadt haben die Kinder eine ganze Menge Ideen.

Von Jenny Kirpal

erschienen am 20.09.2016



Flöha. Elf Millionen Kinder leben in Deutschland. Elf Millionen zukünftige Politiker, Ärzte, Schauspieler und Bürgermeister. Die "Freie Presse" hat zum heutigen Weltkindertag den Vorschülern der Kindertagesstätte "Baumwollzwerge" in Flöha nun schon einmal Macht und Verantwortung übertragen. Die Macht einen Tag lang Oberbürgermeister der Stadt Flöha zu sein. Fiktiv natürlich. Die Antworten sind kreativ und reichen von Eis spendieren und Kuchen backen bis hin zu großen Bauvorhaben.

Doch völlig machtlos sind die Kinder der Kita "Baumwollzwerge" nicht. Sie haben ein Mitbestimmungsrecht was die Planung von Unternehmungen angeht. In den einzelnen Gruppe wird besprochen, welche Wünsche die Kinder haben. Dann gibt es alle zwei Monate eine Kinderkonferenz - unterteilt nach Hort und Kindergarten. Aus jeder der vier Hort- und 13 Kindergartengruppen werden jeweils zwei Kinder in die Kinderversammlung abbestellt. Dort werden die Wünsche aus den Gruppen zusammengetragen. So haben sich die Kinder in diesem Jahr zum Kindertag am 1. Juni gewünscht, in das Spielzeugland Stockhausen nach Olbernhau zu fahren. Doch was würde sich eigentlich ein Erwachsener erhoffen, wenn er wieder für einen Tag ein Kind sein könnte? Ohne Verantwortung. Ohne Pflichten. Um beim Thema Bürgermeister zu bleiben: Volker Holuscha - der Oberbürgermeister der Stadt Flöha - würde sich einen Spielplatz wünschen sowie eine Schwimmhalle für alle Bürger. Und: "Das die Erwachsenen mehr Rücksicht nehmen, sodass die Kinder sicher in die Schule gelangen", sagt er auf Anfrage der "Freien Presse".

Den Weltkindertag gibt es seit 1954, nachdem die Vereinten Nationen ihren Mitgliedstaaten empfohlen haben, einen Tag für die Kinder einzurichten. Ziel des Weltkindertages soll sein, Themen wie Kinderschutz und Kinderrechte in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Der diesjährige Kindertag steht unter dem Motto "Kindern ein Zuhause geben". Seit der Wiedervereinigung von Ost und West im Jahr 1990 gilt der 20. September als offizieller Kindertag. In den östlichen Bundesländern finden auch weiterhin Kinderfeste am 1. Juni statt. Die größten Kinderfeste heute werden in Köln und Berlin gefeiert.