Wenn man aussieht wie ein gesuchter Autodieb

Wenn ein Blitzerfoto als Fahndungsfoto veröffentlicht wird, dann hat die darauf abgebildete Person meist ein Problem. Und die, die ihr ähnlich sehen, müssen so manchen Spaß über sich ergehen lassen.

Von Holk Dohle

erschienen am 04.01.2017



Flöha. Ob es ihm denn so schlecht gehe, dass er jetzt Autos klauen müsse? Warum er sich mitten in der Nacht im Erzgebirge herumtreibe? Wie es ihm in Prag gefallen habe und ob er aus Tschechien schon wieder zurück sei? Oder ob er denn nicht wisse, dass in Hohndorf Blitzer stehen? Marcus Kehr musste für den Spott nicht sorgen und so manchen Spaß über sich ergehen lassen. Der Grund für die Frotzeleien: ein Foto in der "Freien Presse".

Grundsätzlich ist es für Marcus Kehr ja nichts Besonderes, wenn ein Bild, auf dem er zu sehen ist, in der Zeitung veröffentlicht wird. Als der Flöhaer noch als Motorradgeländefahrer unterwegs war, tauchte er regelmäßig in Farbe und oft auch großformatig auf der Sportseite auf. Doch nun haute den mehrfachen Deutschen Enduromeister ein kleines, unscharfes Schwarzweiß-Foto vom Hocker. "Der Typ darauf sah aus wie ich", sagt der 33-Jährige.

Das Foto stammt aus einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät. Es zeigt einen Mann, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 174 durch Hohndorf im Erzgebirge gebrettert ist. Da das Auto, ein VW Touareg, kurz zuvor in Kleinolbersdorf-Altenhain gestohlen worden war, verwendete die Polizei den Schnappschuss als Fahndungsfoto.

Der mutmaßliche Täter hatte in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Familienvater aus Flöha (siehe Fotos). So ähnlich sogar, dass sich Kehrs Eltern echt Sorgen und Freunde so manchen Spaß auf dessen Kosten machten. "Dabei kann ich es gar nicht sein, denn ich habe ein handfestes Alibi", sagt Kehr, der über die Sache längst wieder lachen kann.

Obwohl: Zumindest ein Blitzerfoto von ihm sei nicht gänzlich auszuschließen gewesen, räumt Kehr ein. Im Moment nehme er zwar punktefrei am Straßenverkehr teil und achte auch auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Doch vor Jahren habe es Zeiten gegeben, da sei er hin und wieder in Radarfallen getappt. Nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Geländemaschine.

"Bei den Six Days 2002 in Tschechien wurden Geschwindigkeitskontrollen auf der Etappe durchgeführt", berichtet der langjährige WM-Starter. Am Abend hätten dann jede Menge Führerscheine auf dem Jury-Tisch gelegen, darunter auch seiner, so der Motorsportler, der seit einer Verletzung im Mai 2015 nur noch gelegentlich wettkampfmäßig und mit Vollgas im Gelände unterwegs ist. Als Teamchef, Trainer und Motorradhändler sei er aber weiterhin mittendrin im Endurosport.

Abgesehen vom "Blitzerfoto-Schreck" im Dezember könne er auf ein gutes Jahr zurückblicken: Die Geschäfte seien ordentlich gelaufen, und die Ergebnisse seiner Fahrer nicht schlecht gewesen - "aber natürlich noch ausbaufähig". Beendet sei hingegen der Ausbau seines Hauses an der Hausdorfer Straße. Kehr wohnt nun zusammen mit seiner Frau Ulrike und seinem dreijährigen Sohn Paul im eigenen Häuschen.

Der Ausblick auf 2017 ist ebenfalls positiv. "Da gibt es einiges, auf das ich mich freue." Der Superenduro-WM-Lauf am Samstag in Riesa und das Training mit dem DMSB- Junior-Team sind die ersten Höhepunkte des Jahres. Zudem liebäugelt Kehr mit einem Start im Sächsischen Offroad-Cup. Die Teilnahme am Klassiker "Rund um Zschopau", der am 21./22. Oktober als WM-Finale ausgetragen und wohl auch durch Hohndorf führen wird, sei dagegen kein Thema. An die beiden Blitzer an der B 174 wird Kehr wohl trotzdem immer denken.