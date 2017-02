Wie aus sechs Wochen ein Jahr wurde

Pleiten, Pech und Pannen prägen den ersten Bauabschnitt - Problembaustelle führt zu Zoff zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderäten - Planer führt mehrere Ursachen für Verzögerung auf - Mehrkosten auf mindestens 100.000 Euro geschätzt - Letzter Bauabschnitt läuft

Von Holk Dohle

erschienen am 14.02.2017



September 2013: Niederwiesas Gemeinderat beschließt, die längst fällige und gesetzlich geforderte Verbesserung des Brandschutzes in der Oberschule in Angriff zu nehmen. Ein finanzieller Kraftakt: Eine halbe Million Euro soll die brandschutztechnische Ertüchtigung des 1927 erbauten Schulgebäudes kosten, 275.000 Euro davon müssen mit Eigenmitteln gestemmt werden. Da das in nur einem Haushaltsjahr nicht zu finanzieren sei, würden die Arbeiten in mehrere Abschnitte aufgeteilt, erläutert Bürgermeisterin Ilona Meier. Eigentlich hätte das Problem schon vor Jahren erledigt werden sollen. Erste Pläne gab es bereits 2007, sie wurden aus Kostengründen jedoch wieder verworfen.

Oktober 2013: Rainer Berndt von der mit der Planung beauftragten Firma Krieger-Bauplanungsgesellschaft teilt mit, dass die Arbeiten in zwei Bauabschnitten erfolgen sollen. Gemeinderäte, allen voran Ingrid Schwendel, die damalige Schulleiterin, weisen darauf hin, dass auf besondere architektonische Gegebenheiten am historischen Gebäude geachtet werden muss.

März 2014: Der erste Bauabschnitt im Schulgebäude steht im Haushalt 2014 ganz oben auf der Prioritätenliste. Niederwiesa geht von Ausgaben in Höhe von 252.000 Euro aus. Davon sollen 113.000 Euro aus Fördermitteln finanziert werden.

November 2014: Die Fördermittel sind bewilligt. Kämmerer Mirko Ott macht jedoch deutlich, "dass in diesem Jahr aufgrund der vorangeschrittenen Zeit und der Ausschreibungsfristen nichts mehr passieren wird".

Januar 2015: Heike Kuksch, Sachgebietsleiterin im Bauamt, gibt den Baustart im Sommer bekannt: "Da die Maßnahme nicht während des Schulbetriebes durchgeführt werden kann, erfolgt die Ausführung in den Sommerferien. Wegen der zeitlichen Kürze von sechs Wochen ist ein straffes Programm geplant."

Juli 2015: Die Arbeiten laufen.

August 2015: Der Plan ist nicht aufgegangen. Der Aufwand für den Bau eines zweiten Rettungsweges mit Außentreppe ist doch größer als geplant. Grundrisse müssen angepasst, Wände eingerissen und errichtet sowie Elektroinstallation und Teile der Heizung und Lüftung überarbeitet werden. Meier: "Wir werden wohl wenigstens noch die Herbstferien dafür benötigen."

September 2015: Die Bausubstanz in dem alten Gebäude stellt die Bauleute immer wieder vor neue Probleme. Der Brandschutzprüfer macht neue Forderungen auf. Schulleitung, Gemeinde und Bauplaner debattieren fast täglich. Es kocht.

Oktober 2015: Gemeinderäte vermuten, dass die Arbeiten aus dem Ruder laufen, und fordern Offenheit. Die Bürgeriniative (BI) wirft der Bürgermeisterin einen Rechtsverstoß vor, nachdem sie das Thema nicht auf die Tagesordnung einer von der BI beantragten außerordentlichen Ratssitzung genommen hat. Ein vom Rat gegründeter Ausschuss, der die Misere aufarbeiten soll, wird wieder aufgelöst, weil die Räte übersehen hatten, dass die Bürgermeisterin automatisch Vorsitzende des Gremiums ist. Stattdessen gründen sie eine Arbeitsgruppe - ohne Bürgermeisterin.

Oktober 2015: Die Nerven liegen blank. Wanddurchbrüche, Baustellentüren, provisorischer Trockenbau: Die Schule gleicht teilweise einer Baustelle. Doch das ist erst der Anfang. Ab Ende November soll bei laufendem Schulbetrieb noch mehr gebaut werden, beschließen Auftraggeber und Planer: meist nachmittags, samstags dann ganztägig.

Oktober 2015: Kuksch beschreibt die einzelnen Baustellen auf der Problembaustelle. Es fehlen alle Brandschutztüren im Haus. Kuksch stellt in Aussicht, dass diese ab Mitte Dezember eingebaut werden könnten. Zudem habe der Brandschutzprüfer bei der Kontrolle gefordert, dass eine Brandmeldeanlage installiert wird. Bisher war man davon ausgegangen, dass die Hausalarmanlage ausreiche. Auch der Keller mit Computer- und Technikraum muss umgebaut werden. Die Gemeinde hoffe, das Projekt in den Winterferien abschließen zu können, sagt die Sachgebietsleiterin und erntet Kopfschütteln der Gemeinderäte. In den Zuschauerreihen machen Worte wie "Das wird ja ein zweiter Berliner Flughafen!" die Runde.

Oktober 2015: Planer Berndt versucht einzulenken: "Wir müssen jetzt gemeinsam versuchen, so kostengünstig und so schnell es geht das Projekt zu Ende zu bringen." Der Bau des Fluchtwegs im Keller ziehe eine Kostenerhöhung von 50.000 Euro nach sich. Er wolle das Projekt abschließen, bietet der Gemeinde aber auch an, getrennte Wege zu gehen, wenn das Vertrauen gestört sei.

Oktober 2015: Gemeinderätin Gunhild Nitzsche (BI), die zur vierköpfigen Arbeitsgruppe gehört, teilt mit, dass ein beauftragter Sachverständiger angemahnt habe, kritische Äußerungen zu unterlassen, um dem Streit zwischen Gemeinde und Planer kein Futter zu geben. Die Gruppe sehe derzeit keine Veranlassung, der Verwaltung Vorwürfe zu machen. Jedoch sollen künftig alle Termine und Sicherheitskonferenzen mit zwei Vertretern aus der Arbeitsgruppe besetzt werden.

Dezember 2015: Die Bauarbeiten sind nicht zu übersehen. Löcher in den Wänden sind mit Gipskarton abgedeckt, aus der Decke hängen Kabelschlaufen, und grauer Putz verrät, dass dort kürzlich Leitungen verlegt wurden. Berndt hofft, dass die Arbeiten bis auf wenige Reste Mitte März beendet werden können.

Dezember 2015: Die Lehrer sind genervt, weil sie seit Monaten auf einer Baustelle unterrichten müssen. Die Schulleitung hat durchgesetzt, dass lärmende Arbeiten nur nach 14Uhr oder samstags erledigt werden. "Wir haben uns einige Male über mangelnde Sauberkeit beschwert", berichtet der stellvertretende Schulleiter Bernd Lormis. Bei der Anbringung von Dekoration habe er einen leichten Stromschlag erlitten, als er ein Kabel berührte. "Es ist aber nichts passiert, und die Elektrofirma hat den Strom schnell abgestellt." Die Sicherheit der Schüler habe oberste Priorität. "Viele Schüler sagen, dass ihnen die Arbeiten kaum etwas ausmachen", sagt Lormis.

Dezember 2015: Es wird begonnen, das Treppenhaus mit einer Holz-Glas-Konstruktion abzuschotten, damit sich der Rauch bei einem Brand nicht im Gebäude ausbreitet. Beim Einbau der Türen klemmt dagegen weiter die Säge. Die Türen wurden noch immer nicht geliefert. Die zuständige Firma Massiv & Industriebau hat auf mehrere Anfragen zur Zeitschiene nicht reagiert. Der Geschäftsführer der Firma, Falko Dost, erklärt das mit zahlreichen Änderungen, die Planer und Prüfer gefordert hätten. Mehrfach habe er Bestellungen deshalb wieder stornieren müssen. Berndt wiederum weist diese Darstellung zurück. Es habe zwar geringfügige Änderungen gegeben. Die rechtfertigten aber nicht einen so großen Zeitverzug.

Januar 2016: Kostenkorrektur: Die Brandschutz-Arbeiten könnten 550.000 Euro kosten, 100.000 Euro mehr als geplant. Das geben Bauplaner und Kämmerer an. Die Kosten seien aber noch nicht endgültig abzuschätzen, da sich Posten noch ändern könnten. Die Gemeinde hofft, dass auch die Mehrkosten zu 40 Prozent gefördert werden.

Januar 2016: Kuksch informiert die Gemeinderäte über den Stand: Sie berichtet, dass inzwischen Türen eingebaut und die äußere Fluchttreppe montiert worden seien. Derzeit wird die Sicherheitsbeleuchtung installiert. Kopfschütteln erntet sie jedoch, als sie aufs Thema Fluchttreppen zu sprechen kommt: Derzeit werde debattiert, ob die Maschenweite der Gitterroste zu groß und Nachbesserungen notwendig seien. Zwar gebe es dafür keine bindende Norm, aber der Sicherheitsbeauftragte meldete Bedenken an.

Januar 2016: Der schwierigste Teil der Brandschutz-Arbeiten steht bevor, da komplette Wände und Oberzüge herausgerissen werden müssen. Die Aufgaben werden für die Winterferien abgesteckt. Der Zeitplan ist straff: Es bleiben nur knapp zwei Wochen. Deshalb soll auch am Wochenende gearbeitet werden.

Februar 2016: Zwei Wände werden herausgerissen. "Die Zwischenmauern werden als Ständerwände wieder neu eingezogen, und da hinein werden die geforderten Fluchttüren integriert", erklärt Kuksch. Diese bilden einen Bestandteil des neuen Fluchtwegs. Der ist nötig, um einen Zugang zur Fluchttreppe zu schaffen, ohne dass das Treppenhaus betreten werden muss.

Februar 2016: Der Unterricht startet wie geplant nach den Winterferien. Laut Berndt ist der größte Batzen an Arbeit erfolgreich unter dem gegebenen Zeitdruck ausgeführt worden. Der Bauabschnitt hat Bauleute, Planer, aber auch Auftraggeber vor erhebliche Probleme gestellt und für auf bislang 100.000 Euro geschätzte Mehrkosten gesorgt.

Februar 2016: Dennoch sind weitere Arbeiten offen und müssen im Schulbetrieb ausgeführt werden müssen. Dazu gehört der Einbau von einem Dutzend Türen, vor allem im Kellerbereich. "Dabei handelt es sich aber auch um jene, die dem Denkmalschutz unterliegen, bestellt aber bislang noch nicht angeliefert sind", erklärt Berndt.

März 2016: Neue Probleme: Die Abnahme der eingebauten Rauchschutztüren im Obergeschoss der Schule endet im Desaster, denn die Spezialtüren aus Metall schließen nicht bündig. Die Zargen sind zudem alle fast zehn Zentimeter zu tief. Bilder von der Baustelle sorgen für Kopfschütteln und eine weitere Debatte. Die Baufirma versichert, in sechs Wochen neue Zargen zu liefern. In den Osterferien soll das Problem behoben werden.

April 2016: Die Baustelle wird ein Fall für die Anwälte. 550.000 Euro müssen in die Brandschutz-Arbeiten investiert werden - 100.000 Euro mehr als geplant. Zwar hat die Gemeinde inzwischen die Zusicherung, dass auch die Mehrkosten bis zu 40 Prozent gefördert werden. Doch weil der Umbau aus dem Ruder gelaufen ist, müsse die Schuldfrage geklärt werden.

Juni 2016: Der Punkt "Rettungstreppe" kann von der Mängelliste gestrichen werden. Die Gitterbreite der Stufen entspricht doch den Vorschriften. Die Fluchttreppe erhält die Tüv-Plakette.

Juli 2016: Terminkorrektur: Die Arbeiten werden wohl erst Ende der Sommerferien beendet sein, gibt Meier bekannt. Der Austausch der fehlerhaften Türen hat sich länger hingezogen als erwartet. Die maßgefertigte Tür zum Chemieraum muss noch angepasst werden. Kuksch betont, dass durch den "Türentausch" keine zusätzlichen Kosten für die Gemeinde entstanden sind: "Der Fehler lag nicht bei uns."

August 2016: Großes Aufatmen nach einjähriger Verspätung. Die letzten zum ersten Bauabschnitt gehörenden Bauarbeiten sind zum Schulstart weitgehend beendet.

November 2016: Der bei vielen schon in Vergessenheit geratene zweite Bauabschnitt wird angekündigt. In den Winterferien 2017 sollen die Handwerker nun ins Untergeschoss der Oberschule einrücken, um einen weiteren Rettungsweg zu bauen - einen etwa fünf Meter langen Gang, der aus dem Keller durch eine Tür und über eine Treppe ins Freie führt. Kosten: 55.000 Euro.

Februar 2017: Eine Woche vor den Ferien beginnt wie geplant der letzte Bauabschnitt. In der ersten Märzwoche soll der Rettungsweg durch den Keller fertig sein. Mit Ende der Außenarbeiten soll bis April 2017 das Projekt abgeschlossen werden.