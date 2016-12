Wie bringt man Kunst in die Schulen?

Die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum war Thema einer Tagung, die gestern zu Ende ging. Die Experten aus aller Welt haben auch Oederan einen Besuch abgestattet.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 09.12.2016



Oederan. Das Thema ist komplex, die Meinungen vielfältig, die finanziellen Möglichkeiten oft begrenzt: Wie können Kinder und Jugendliche in ländlichen Regionen kulturell gebildet werden?

90 Experten aus sieben Ländern gingen dieser Frage bei einer Tagung in Sachsen nach und tauschten Erfahrungen aus. Auch Ausflüge zu kulturellen Angeboten im Freistaat gehörten dazu, gestern besuchte eine Delegation die Volkskunstschule in Oederan.

Nach einem Rundgang durch die Räume erläuterte Rolf Büttner, Leiter der Volkskunstschule, den Frauen und Männern aus Russland, Polen und den Niederlanden verschiedene Projekte und Finanzierungsmodelle.

Seine Einrichtung gilt sowohl mit den Kursen für Kinder und Jugendliche in der Volkskunstschule selbst als auch mit Projekten, mit denen die Kunst die in den Bildungseinrichtungen gebracht wird, als beispielhaft für kulturelle Bildung abseits der großen Städte.

"Hintergrund der Tagung ist, dass in Sachsen derzeit ein Konzept zur kulturellen Bildung entwickelt wird", sagte Christine Range von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen (LKJ). Sie hatte die Tagung organisiert. "Wir wollen über den Tellerrand hinausblicken und mit den Erfahrungen aus anderen Ländern Hinweise und Ideen für dieses Konzept liefern." So sei etwa ein Ansatz aus Österreich sehr interessant gewesen. Dort werden Lehrer bei der Ausbildung ganz gezielt für die Kultur sensibilisiert und auch in diesem Sinne geschult.

Umfrage: Was sagen die internationalen Experten zur kulturellen Bildung von Kindern?

Elsje Huij arbeitet in der Lehrerausbildung in den Niederlanden. Sie hat während ihres Besuches in Sachsen vor allem über die vielen kulturellen Angebote von privaten Trägern gestaunt. "Bei uns wird das eher in der Schule gemacht, dann aber nach Lehrplan", sagte sie. "Außerschulische Aktivitäten in den Niederlanden zielen zudem mehr auf Präventionsarbeit oder Problembekämpfung für Jugendliche ab." Die Vielfalt der Angebote in Sachsen fand die Expertin zudem beeindruckend. "Von alternativen Jugendtreffs bis hin zu Werkstätten, in denen traditionelles Handwerk gelehrt wird, haben wir alles gesehen."

Pavel Wojtczak ist Mitarbeiter des Bildungskuratoriums im polnischen Breslau. "In unserer Delegation sind auch Schulleiter und Lehrer vertreten", sagte er. "Wir nutzen diese Reise nach Sachsen zum Erfahrungsaustausch. Wir wollen wissen, wie hier die kulturelle Bildung in der Schule und außerhalb organisiert wird. Unser Ziel ist es, die außerschulischen Angebote zu erweitern." In Polen gebe es vor allem in den größeren Städten verschiedene Freizeiteinrichtungen für junge Leute, in denen auch die Kultur eine große Rolle spielt. An der Volkskunstschule Oederan gefiel ihm vor allem die Traditionspflege.

Natalia Veselova arbeitet in der Bildungsverwaltung, die für die ländliche Umgebung Moskau verantwortlich ist. "Während der Tagung und unserer Reise durch Sachsen haben wir viele Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede in der kulturellen Bildung junger Menschen gesehen", sagte sie. "Besonders toll finde ich, dass es in verschiedenen Einrichtungen, so zum Beispiel in der Oederaner Volkskunstschule, Angebote für Jugendliche und Erwachsene gibt. Diese Idee möchte ich mit nach Russland nehmen, denn derartige Konzepte wollen auch wir schaffen. Besonders in ländlichen Regionen ist so etwas wichtig."

Maja Dobiasz Krysiak lehrt an der Universität von Warschau und hat sich während der Tagung in Sachsen vor allem nach den Unterschieden der Bildungssysteme im Vergleich zu ihrem Heimatland Polen erkundigt. "Generell ähnelt sich vieles", sagt sie. "Allerdings scheint es in Sachsen viel mehr Möglichkeiten zu geben, auch im ländlichen Raum kulturelle Bildung anzubieten. Die Vielfältigkeit dieser Angebote war schon erstaunlich." Auch die Qualität der Angebote lobte sie. "In Polen werden Kulturschaffende in erster Linie in die Schulen eingeladen, das war es dann aber auch. In Sachsen gibt es viel mehr Zusatzangebote."