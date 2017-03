"Wie eine große Familie"

Die Institution feiert dieses Jahr Jubiläum. Ein Interviewband wirft einen Blick auf den Kursalltag von Kunsthandwerk bis Malerei - heute und in den vergangenen Jahrzehnten.

Von Ulli Schubert (Text und Fotos)

erschienen am 08.03.2017



Oederan. Der Alltag in der Volkskunstschule bekommt in diesem Jahr ein besonderes Flair durch die verschiedenen Veranstaltungen zum 50-jährigen Jubiläum. Die Mitarbeiter und ihre Helfer sind gegenwärtig mit dem Aufbau einer Sonderausstellung im Museum Oederan beschäftigt, aber daneben laufen die regulären Kurseweiter. Was aber bedeutet der Alltag für Teilnehmer und Kursleiter, vor Jahrzehnten und heute?

Auch dieser Frage geht ein Interviewband nach, der zur Eröffnung der Sonderausstellung am 18. März der Öffentlichkeit vorgestellt wird. "Die Volkskunstschule lotet seit langem die Ränder der Volkskunst aus und folgt dabei den Interessen und Neigungen ihrer Akteure, nicht den landläufigen Klischees. Traditionelle Techniken und moderne Medien sind für uns kein Widerspruch. So war es auch denkbar, dieses Buch entstehen zu lassen", stellt Rolf Büttner, der Leiter der Volkskunstschule, in seinem Vorwort fest. "Der Wert der Volkskunst besteht in ihrer menschlichen Güte und ihrer Fähigkeit, Gemeinschaften herzustellen. Sie verbindet Menschen in dem Moment, in dem sie etwas schaffen. Die Bedeutung dieser Erfahrung für ein gelungenes Leben ist unschätzbar."

Eine Erfahrung, die alle Interviewpartner bestätigen. "Die Volkskunstschule hat uns geprägt", stellt Raina Mratzek aus Börnichen fest, und für Günter Wittwer, einst Schüler und heute Kursleiter, war und ist es immer ein besonderes Gefühl, dort zu arbeiten.

Gislinde Rudolph aus Oederan findet gut, dass die Volkskunstschule wie eine große Familie ist, und Stefanie Kadner, die in Oederan aufwuchs, in der Schweiz studierte und heute in Berlin lebt und arbeitet, verbindet mit der Volkskunstschule "Kreativität. Offenheit, im Sinne von offen für alle. Jeder kann kommen und sich ausprobieren. Und Spaß."

14 ehemalige und heutige Teilnehmer im Alter von 17 bis 82 Jahren berichten von ihrer "Lehrzeit" in der Volkskunstschule oder der Arbeit dort. Dabei wird durchaus auch der Wandel in der Ausrichtung der Volkskunstschule zu DDR-Zeiten und den Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung deutlich. Für viele Schüler, gerade der ersten Jahrzehnte, war die Schule ein zweites Zuhause, und für manche war "Hessi", wie Urte und Kathrin Reißmann den ersten Leiter Manfred Heßmann nannten, gar eine Vaterfigur.

Das Buch ist das Ergebnis eines Medienprojektes der Volkskunstschule vom Herbst vergangenen Jahres, an dem neben den Schülern Lydia Galle, Marie Müller und Benjamin Glöß auch Dorothea Linke und Rolf Büttner von der Volkskunstschule sowie als künstlerische Leiter Sophie Narr und Ralph Etter aus Berlin beteiligt waren. In Buchform gebracht hat die Interviews - mit zahlreichen Fotos - Barbara Graupner vom Atelier N.4 in Falkenau, die einst selbst die Volkskunstschule besuchte. Die 1000 Exemplare werden an Kursteilnehmer und Ehemalige verschenkt. Ein Verkauf ist nicht geplant.

Weitere Beiträge zum Jubiläumsjahr finden Sie im Internet.

freiepresse.de/vks