Winter-Attraktion: Oederaner Eisbahn wird "geflutet"

erschienen am 18.11.2016



Oederan . Trotz der derzeit relativ milden Temperaturen wird in Oederan gerade eine Wintersportanlage aufgebaut. Das Grundgerüst für die Eisbahn auf dem Parkplatz am Einkaufspark "Zur Stanze" steht und wurde heute mit Wasser befüllt. Mit technischer Hilfe wird daraus nun eine Eisfläche gemacht, was nach Aussage der Verantwortlichen auch bei Plusgraden funktionieren soll. Den angestammten Standort auf dem Markt muss die Eisbahn, die vom 26. November bis 29. Januar öffnet, dieses Jahr aufgrund der Bauarbeiten am Rathaus verlassen. (tre)