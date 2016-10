Winterdienst geht in Stellung

Noch sieht es nicht nach Wintereinbruch aus. Die Bauhöfe rüsten ihre Fahrzeuge dennoch um, um beim ersten Schnee nicht kalt erwischt zu werden.

Von Holk Dohle

Oederan/Flöha. Obwohl sich Manfred Tietz mit Prognosen lieber zurückhält, diesmal legt sich der Wetterexperte aus Frankenstein fest: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es im Oktober in der Region keinen Schnee geben wird!" Es habe zwar schon etliche Jahre gegeben, in den es schon Anfang des Monats geschneit habe oder dass die Höhenlagen der Flöhaer Region bereits Ende Oktober mit einer geschlossenen Schneedecke überzogen waren. "Die momentane Wetterlage deutet jedoch nicht darauf hin, dass der Winter unmittelbar vor der Tür steht", so der 81-Jährige, der den Deutschen Wetterdienst seit Jahrzehnten mit Wetterdaten aus dem Erzgebirgsvorland versorgt. Steffen Kempe geht dennoch auf Nummer sicher. Denn: "Winterdienst ist wie ein Lotteriespiel", meint der Oederaner Bauhofchef. Deshalb ist mit der Umrüstung des Bauhof-Fuhrparks auf Winterdienst längst begonnen worden. Nicht nur in Oederan, wie eine "Freie Presse"-Umfrage ergab.

Oederan: Das erste Fahrzeug sei bereits vor zwei Wochen auf Winterdienst umgerüstet worden. Nach und nach würde nun der gesamte Fuhrpark - zwei Traktoren, ein Unimog, zwei Multicar und ein Kleintraktor - mit Schiebeschild, Streuvorrichtung und anderer Technik ausgestattet. "Dabei darf nicht vergessen werden, dass jeden Tag auch noch viele andere Aufgaben mit den Fahrzeugen erledigt werden müssen, die nichts mit Winterdienst zu tun haben", erläutert Oederans Bauhofchef Steffen Kempe. Neun Fahrer hätten eine Einweisung erhalten. Um das über 200 Kilometer lange Straßennetz der Stadt und ihrer Ortsteile - allein in Frankenstein müssen 50 Kilometer kommunale Straße geräumt werden - befahrbar zu halten, müsse die Stadt jedoch wieder auf diverse Subunternehmen zurückgreifen. Anders sei der Dienst nicht abzusichern, besonders an den Schwerpunkten zwischen Memmendorfer Stern und Görbersdorf sowie in Schönerstadt und Gahlenz. Für den Bauhof besäßen die Fußwege eine höhere Priorität. Rund 80 Tonnen Streusalz haben die Oederaner auf Lager.

Augustusburg: Nachdem die Grünflächenpflege so gut wie abgeschlossen ist, wird in Augustusburg jetzt die Winterdienstausrüstung überprüft und für den Einsatz vorbereitet. Im Ernstfall sind die fünf Fahrzeuge (ein Unimog, zwei Multicar, ein Traktor und ein Klein-Traktor) innerhalb eines Tages umgerüstet, sagt Bauhofleiter Andreas Limbecker. Das geschieht je nach Wettervorhersage. 150 Tonnen Streusalz sind fest geordert, auch zum festen Preis. Wird mehr benötigt, muss nachgekauft werden - dann wird sich aber auch der Preis erhöhen. Der durchschnittliche Streusalzbedarf im Winter bewegt sich zwischen 180 und 220 Tonnen.

Flöha: Die beiden 50-Tonnen-Streusalz-Silos im Bauhof sind voll gefüllt. Zwei von insgesamt sechs Winterdienstfahrzeugen sind bereits umgerüstet, die anderen folgen in den nächsten Tagen. "Wir sind nicht unvorbereitet", sagt Holger Schubert. Der Bauhof-Vorarbeiter hofft indes, dass sich auch die Autofahrer rechtzeitig rüsten - mit Winterreifen. Rutschende Autos sind erfahrungsgemäß die größten Hindernisse für einen reibungslosen Winterdienst.

Niederwiesa: Auch in Niederwiesa kann die Bauhoftechnik innerhalb eines Tages auf den Winterdienst umgerüstet werden. Drei Fahrer und ein Ersatzfahrer sollen das insgesamt 35 Kilometer lange Straßennetze in Niederwiesa sowie Braunsdorf und Lichtenwalde befahrbar sowie Fußwege begehbar halten. Laut Bauhofleiter Michael Thiemer hat die Gemeinde mehr als 40 Tonnen Streusalz eingelagert.

Eppendorf/Leubsdorf: Den Winterdienst werden Eppendorf und Leubsdorf nun mittlerweile im fünften Jahr gemeinsam bestreiten: In der Nähe des Leubsdorfer Bahnhofes lagern bereits 280 Tonnen Streusalz. "Weil wir fast doppelt so viele Kilometer Straße wie Eppendorf unterhalten müssen, benötigen wir davon fast 180 Tonnen", sagt Daniel Bumberger von der Gemeindeverwaltung. Die Firma Landtechnik Nürnberger stelle für die Monate November bis März die Räumtechnik und die Fahrer. Bauhofmitarbeiter sind in beiden Gemeinden demzufolge nur mit der Räumung der Buswartehäuschen und Fußwege betreut. Damit alles reibungslos funktioniert, gilt in Eppendorf auf der Neuen Straße und der Straße des 8. Mai ab dem kommenden Monat Parkverbot, so Bürgermeister Axel Röthling. Weil damit jedoch wichtige Parkplätze verloren gingen, müssten die Bewohner in der Zeit ohne Schnee jedoch keine Strafzettel-Orgie fürchten. "Wenn jeder Rücksicht nimmt, kommen wir am besten."

Frankenberg: Die Schneestangen sind gesetzt, die Streugutbehälter aufgestellt und die Technik ist gewartet. Laut Bauhofleiter Roland Werner stehen dem Bauhof sechs Fahrzeuge sowie zwei Traktoren zur Verfügung, welche bei Bedarf im Zwei-Schicht-System eingesetzt werden. 14 festangestellte Bauhofmitarbeiter sowie drei Saisonkräfte seien für die Stadt und alle Ortsteile im Einsatz, sobald der Schneefall beginne. Hinzu kämen noch private Unternehmen, die durch die Stadt beauftragt werden. Der Bauhofleiter bittet auch die Bürger, ihrer Schneeräum- und Streupflicht nachzukommen. (mit mbe, ka, ug)