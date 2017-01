Wintertreffen in Augustusburg: "Wer friert, ist selbst schuld"

Seine MZ ES 150, Baujahr 1967, ist 20 Jahre älter als er. Ob er die Dame deswegen mit einem gehäkelten Sitzbezug komplettiert hat, dazu schweigt Jan Walter. Der Rübenauer Biker jedenfalls ist frostsicher.

Von Katrin Kablau

erschienen am 13.01.2017



Augustusburg/Rübenau. Jan Walter campt seit gestern direkt neben dem Pranger, rechts vor der Augustusburg. Stammplatz der Rübenauer Motorradfreunde "Free Wild" war zwar die Schlosslinde, doch dieses Gelände ist seit vergangenem Jahr für die Winterbiker prinzipiell tabu. Grund: Denkmalschutz. So entschieden es die Gastgeber von den Schlossbetrieben.

Gegen 11 Uhr hatte sich die Vorhut der Erzgebirger gestern gen Augustusburg in Bewegung gesetzt. Stammgäste wissen: Man muss schnell sein, wenn 13 Uhr das Gelände freigegeben wird. Schnell, um ein gutes Plätzchen für die Truppe zu sichern, die meist am Freitag nach der Arbeit komplett ist.

Seit drei Jahren gehört der 31-Jährige zur wilden Formation, die das Schloss belagert. Er sei 14 Jahre alt gewesen, als ihn Heiko von "Free Wild" das erste Mal zum Biker-Wintertreffen mitnahm, sagt Jan Walter. Dieser wiederum hat seit mittlerweile 17 Jahren zu Jahresbeginn nur das eine Ziel: Schloss Augustusburg.

In den vergangenen Wochen haben die Erzgebirger, jeder für sich, die Bikes für die Tour durch den Schnee flottgemacht. Sie beschwören die Tradition, die Kumpel aus dem gesamten Bundesgebiet zu treffen - an diesem einen Januar-Wochenende. "Wer friert, ist selbst schuld", beantwortet Jan Walter die Frage nach dem Vergnügen. Man müsse einfach die Einstellung dazu haben, sind sich die Rübenauer einig. Bei den Geschichten von Nachttemperaturen von minus 16 Grad Celsius und gefrorenem Büchsenbier kommen sie schon beinahe in Schwärmen.

Was sie sich von den Gastgebern wünschen? Zurück zu den Wurzeln, bringt es einer für alle auf den Punkt. Im Schloss solle man nicht vergessen, dass es die durchgeknallten Biker seien, die Tausende anlocken - morgen zum 46. Mal. Vor Jahren hätten die Augustusburger die 1500 Biker mit einer kleinen Tüte willkommen geheißen, in der beispielsweise immer eine kleine Flasche Lauterbacher steckte. Und vielleicht gibt es irgendwann auch wieder die Chance, an der Schlosslinde zu campen.

Das 46. Wintertreffen findet morgen von 8 bis 18 Uhr im Schloss Augustusburg statt. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 1.