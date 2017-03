Wir feiern die Kunst

Monatelang wurde das Jubiläum vorbereitet, jetzt kann es endlich richtig losgehen. Mitarbeiter und Kursteilnehmer freuen sich auf die Aktionen zum 50. Geburtstag. Eine junge Dame aus Freiberg hat mit ihrem Bild einen ganz besonderen Beitrag geleistet.

Von Thomas Reibetanz (Text und Fotos)

erschienen am 15.03.2017



Oederan. Farbenfroh soll es zugehen, wenn ab Freitag Geburtstag gefeiert wird. Eine Einrichtung, die in ganz Sachsen ihresgleichen sucht und sich weit über die Grenzen Oederans hinaus in der Kunstszene einen sehr guten Namen gemacht hat, feiert Jubiläum: Die Volkskunstschule Oederan wird 50.

Die erste Aktion im Jubeljahr ist bereits Geschichte, von Mitte Januar bis vor wenigen Tagen waren in der Galerie Einhorn in Dresden Werke junger Nachwuchskünstler aus der Oederaner Einrichtung zu sehen. Ab Freitag wird aber in der Heimat gefeiert. Mit einem Treffen ehemaliger Kursteilnehmer, einer Ausstellung im hiesigen Museum, einem feierlichen Empfang und ganz viel Kreativität der Besucher.

Letztere ist gefragt, um die eingangs erwähnte Farbe ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel auf einer Bank, die gestern vor der Volkskunstschule aufgestellt wurde. Knapp eine Tonne wiegt die Sitzgelegenheit, die von Mitarbeitern der Firma Betonstein Flöha hergestellt und gestern angeliefert wurde. Mit schwerem Gerät wurden die Einzelteile nach Oederan gebracht und zusammengesetzt.

Das Resultat sieht eher grau und trist aus. "Doch die Besucher unserer Volkskunstschule sollen das ändern", sagt Volker Träger. Er hat ein Bild entworfen, welches die Bank später einmal verzieren soll. Es dient als Vorlage für einzeln gemalte Keramiktafeln, die von den Besuchern der Volkskunstschule gestaltet und mit eigenen Verzierungen versehen werden sollen. Im September soll dann die gesamte Bank einen abstrakt gestalteten Mann und eine Frau in bunten Farben zeigen.

Doch damit nicht genug der künstlerischen Beteiligung aller Gäste an der Gestaltung des Jubiläums. Auch Banner, die später einmal aus den Fenstern der Volkskunstschule hängen und vom runden Geburtstag der Einrichtung künden sollen, werden ab Freitag gemeinsam gestaltet. "Wie bei den Keramiktafeln geben die ehemaligen Kursteilnehmer der letzten 50 Jahre, die sich am Freitag treffen, den Startschuss dafür", sagt Rolf Büttner, Leiter der Volkskunstschule. "Danach können auch andere Besucher daran mitarbeiten und die Banner gestalten."

Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres ist die Ausstellung "Vom Wachsen und Fliegen lernen" mit Malereien, Grafiken, Keramik, Skulpturen aller Art und Textilgestaltungen. Sie wird am Samstagnachmittag im Oederaner Webmuseum eröffnet. Dorothea Linke gehört zum Team, das derzeit die letzten Vorbereitungen trifft. "Das Schwerste war, aus all den Werken eine Auswahl zu treffen", sagt sie.