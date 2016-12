Wo die Faser Farbe und Form bekommt

Während von der Baumwollspinnerei in Flöha nur Tradition und Gebäude blieben, wird im früheren Texturseidewerk weiterhin Qualitätsgarn produziert.

Von Matthias Behrend

erschienen am 22.12.2016



Flöha. Farbe ist die Stärke der Firma Otex Textilveredelung in Flöha. "Das ist unsere Kernkompetenz", sagt Geschäftsführer Nico Teutsch. Er hat die Führung des Unternehmens übernommen, nachdem sich Wilfried Ohlinger im Sommer zurückgezogen hat. Für die 63 Mitarbeiter endete damit eine Phase der Ungewissheit. Ohlinger hatte längere Zeit schon einen Nachfolger gesucht. Für Teutsch ist die Fortführung des Geschäftsbetriebes eine spannende Aufgabe. Er kommt von der Bauerfeind AG, die seit vielen Jahren ein großer Otex-Kunde ist.

Der renommierte Hersteller von Bandagen, Kompressionsstrümpfen und Einlagen für medizinische oder sportliche Anwendungen mit weltweit rund 2000 Mitarbeitern hat seinen Lieferanten übernommen, um den Standort und damit die Produktion langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Wechsel eines Lieferanten sei für Hersteller immer riskant, sagt Teutsch. Ein neues Ausgangsmaterial könne ein Produkt grundlegend verändern. Und: Otex hat als Lieferant für veredelte Multifilamentgarne einen sehr guten Ruf. Filamente sind Endlos-Fasern. Multifilament bedeutet, dass die Garne aus mehreren Filamenten bestehen. Teutsch sagt, es gebe in Europa kaum noch Betriebe, die in der Lage sind, eine ähnliche Qualität und Flexibilität anzubieten.

Die Herstellung veredelter Garne hat in Flöha Tradition. Neben der Baumwollspinnerei mit zeitweise bis zu 1500 Mitarbeitern in Flöha gab es an der Heinrich-Heine-Straße das Texturseidewerk mit ähnlich vielen Mitarbeitern. Während die Geschichte der Baumwollspinnerei aber detailliert beschrieben ist, gibt es zum Texturseidewerk nur spärliche Informationen. "Das stimmt, wir stehen da gerade am Anfang", sagt der Flöhaer Ortschronist Lothar Schreiter. Deshalb will sich der Geschichtsverein im kommenden Jahr mit der Texturseide beschäftigen.

Bekannt ist, dass der Betrieb im Jahr 1899 als Tüllfabrik gegründet wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach umfirmierte, zeitweise zum VEB Plauener Spitze gehörte und sich schließlich auf die Veredelung von Multifilamentgarnen wie Polyamid und Polyester spezialisierte.

Diese Tradition ist natürlich eine Grundlage des heutigen Erfolgs. Es gibt nicht nur Fachkräfte, die ihr Handwerk verstehen, sondern auch eine einzigartige Färberei, sagt Nico Teutsch. "Die Historie ist aber auch Teil der Herausforderung", sagt der Geschäftsführer und nennt das riesige historische Gebäude mit 58.000Quadratmetern Nutzfläche oder einige betagte Maschinen, die ein besonderes Augenmerk und Fertigkeiten erfordern. Otex beliefert aktuell etwa 60 Kunden, zehn davon sorgen für den Großteil des Umsatzes, den der Geschäftsführer aber nicht beziffern möchte. Etwa die Hälfte der Produktion geht in den europaweiten Export. Das multifilamente Rohmaterial wird in der Texturierung erwärmt, gedehnt und wieder gestaucht, um den Fäden Elastizität und Volumen zu verleihen. Zweiter Veredelungsschritt ist das Färben. Auch das abschließende Aufspulen ist ein Veredelungsschritt.

Die Multifilamentgarne werden mit Stärken zwischen 11 und 168 Dtex in allen möglichen Farben nach Kundenwunsch produziert. Dtex (Dezitex) bezeichnet als Maßeinheit die Stärke der Fasern, die Ziffern sind das Gewicht in Gramm pro 10.000 Meter Garn. Aus den bei Otex veredelten Garnen werden Stoffe hergestellt - "textile Flächenerzeugnisse" im Fachjargon. Endprodukte sind zum Beispiel medizinische Bandagen, Kompressionsbekleidung, Strumpfwaren oder technische Textilien.

In den Standort Flöha werde weiter investiert, sagt Nico Teutsch. Dazu gehört auch die Suche nach geeignetem Personal. "Es ist schwierig", sagt der Otex-Chef. Das aus der textilen Tradition gewachsene Fachkräftereservoir sei endlich, so Teutsch. Im kommenden Jahr will Otex erstmals wieder textile Produktveredler ausbilden. Auch das gehört für den Geschäftsführer zum Zukunftsversprechen. "Wir entwickeln den Standort in erster Linie für unsere Kunden weiter", so der Geschäftsführer. Investiert werden soll zunächst vor allem in die technische Ausstattung, die Färberei zum Beispiel wird erweitert, Farbe ist schließlich die Kernkompetenz des Unternehmens.