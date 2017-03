Wohin mit dem Extrageld für Nebenstraßen?

Alle Frühjahre wieder: Unzählige Krater "zieren" die Fahrbahnen. Straßenmeister und Bautrupps sind bereits unterwegs, die Winterschäden zu beseitigen. Doch nicht alle Straßen können sofort repariert werden. Denn Loch ist nicht gleich Loch.

Von Verena Toth

erschienen am 09.03.2017



Flöha. Die Straßenmeister haben im Auftrag des Landkreises bereits damit begonnen, die schlimmsten Krater in den Straßenbelägen der Kreisstraßen zu beseitigen. Derweil rauchen bei den Kämmerern und Tiefbauverantwortlichen in den Rathäusern der Flöhaer Region die Köpfe. Auch sie wollen Löcher stopfen, und zwar die auf den gemeindeeigenen Straßen und auch die im Haushalt, in dem die finanziellen Mittel für den Straßenbau meistens viel zu knapp sind. Deshalb ist jeder zusätzliche Euro, der dafür aus Fördermittelprogrammen in die kommunalen Haushalte fließt, mehr als willkommen.

Zum zweiten Mal hat das Land Sachsen ein zusätzliches Förderprogramm für den Straßenbau aufgelegt. Zwar fällt dieser Investitionszuschuss in diesem Jahr etwas geringer aus, dennoch wollen die Kommunen in der Flöhaer Region die Straßenbauprojekte finanzieren, die sie in anderen Förderprogrammen bislang nicht aufnehmen konnten. Im Februar erhielten die Verwaltungen die gute Nachricht. Bis zum 15. März müssen sie nun entscheiden, für welche Straßen die Fördermittel investiert werden sollen. Jeweils zehn Prozent Eigenmittel müssen die Städte und Gemeinden aufbringen.

Augustusburg: Die Stadt Augustusburg kann mit 31.000 Euro aus dem Programm rechnen. Damit soll die Straße Am Wald im Ortsteil Erdmannsdorf saniert werden. Das Vorhaben stand im vergangenen Jahr auf der Prioritätenliste an zweiter Stelle hinter der Straße Buschgarten (Augustusburg). Diese Straße wurde im vergangenen Jahr saniert. Damals bekam die Stadt eine Pauschale in Höhe von 42.000 Euro.

Eppendorf: Die Gemeinde Eppendorf erhält aus dem Förderprogramm Kommunaler Straßenbau rund 26.300 Euro (Vorjahr rund 34.000 Euro). Derzeit prüfen Bauamt und Planer noch, welche Straßen damit saniert werden sollen.

Flöha: Mit dem Zuschuss in Höhe von 59.800 Euro soll in Flöha der Ausbau der Friedhofstraße mit dem ersten Bauabschnitt beginnen. Im vergangenen Jahr wurden rund 75.800 Euro Fördermittel in den Bau der Max-Lange-Straße investiert.

Leubsdorf: Für die Fördersumme in Höhe von 55.000 Euro (Vorjahr rund 72.000 Euro) soll in Leubsdorf der zweite Abschnitt der Siedlung im Ortsteil Schellenberg gebaut werden. Ob davon noch weitere Vorhaben realisiert werden können, wie der Bau eines Durchlasses in der Kolonie Leubsdorf, wird noch geprüft.

Niederwiesa: Die Verwaltung in Niederwiesa will mit der angezeigten Summe in Höhe von rund 40.000 Euro (Vorjahr: 53.000 Euro) die Deckensanierung der Fahrbahn Auenblick und der August-Bebel-Straße finanzieren.

Oederan: Wo und wie der Investitionszuschuss von rund 75.300 Euro (Vorjahr: 99.000 Euro) genutzt werden soll, wird im Bauausschuss der Stadt Oederan noch beraten.

Neben diesen Finanzen stehen den Städten und Gemeinden alljährlich Fördermittel von Land und Bund für die Instandhaltung ihrer Straßen (wie zum Beispiel der Straßenlastenausgleich) zur Verfügung. Davon müssen die Kommunen in den kommenden Wochen auch die Winterschäden auf gemeindeeigenen Straßen beseitigen.

Die Verwaltungen können zwar mit konkreten Summen rechnen, dennoch gilt es, den richtigen Fördertopf für das passende Projekt zu finden. Denn Straße ist nicht gleich Straße, und nicht jedes Programm geeignet. (mit kbe, tre, mbe)