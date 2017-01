Zauberer Dumbledore als Bienenzüchter

Die Figur - bekannt aus Harry-Potter-Romanen und -Filmen - steht jetzt in der Nähe der Rochhausmühle in Grünhainichen. Und das hat einen Grund.

Von Claudia Dohle

02.01.2017



Grünhainichen/Augustusburg. Eine alte, fast schon vergessene Tradition hat Henning Hoffmann ganz neu interpretiert. Der Augustusburger Kettensägenschnitzer hat eine drei Meter hohe Bienenbeute in Form von Zauberer Albus Dumbledore gefertigt. Harry-Potter-Fans kennen sie aus Joanne K. Rowlings Romanen und Filmen. Die im Inneren teilweise ausgehöhlte Skulptur ist für die Bienenzucht gedacht. Auf dem Grundstück des Antikhändlers Ralph Geisler in der Nähe der Rochhausmühle in Grünhainichen hat diese halbe Tonne schwere Fantasy-Gestalt einen Platz gefunden - im Boden einbetoniert. "Ich habe vor 15Jahren einen Artikel über alte Bienenbeuten in der Zeitung gelesen. Seitdem spukte die Idee in meinem Kopf herum", so Auftraggeber Ralph Geisler. Vor zehn Jahren hatte er schon einmal einen anderen Schnitzer beauftragt. "Eigentlich sollte er eine figürliche Beute fertigen. Doch die Form geriet etwas aus den Fugen und heraus kam ein unförmiger Bär, den ich wegen seiner unmöglichen Proportionen nicht aufstellen wollte", sagt Geisler.

Anfang 2016 blieb bei einer Fällaktion auf seiner Wiese ein Eichenstamm über und Geisler beschloss, nun endlich das Thema "Bienenbeute" erneut aufzugreifen. Für die Umsetzung seines Wunsches holte er sich Henning Hoffmann aus Augustusburg ins Boot. Hoffmann hatte sich 2000 das Kettensägen von Figuren selber angeeignet und besitzt seit 2004 das Geschäft "Hennings Welt" am Markt in Augustusburg, wo er Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag überwiegend selbstgemachte Skulpturen verkauft. "Diese drei Meter hohe Beute war bislang meine größte Holzgestalt, die ich mit der Kettensäge gefertigt habe", sagt Hoffmann, in dessen Geschäft sonst viele hölzerne Eulen, Raben, Adler und auch Schildkröten über den Ladentisch gehen. Bekannt ist Hoffmann auch durch Holzsymposien, die er in den vergangenen Jahren in Augustusburg und Flöha organisierte.

Zeichnungen für seine Vorhaben braucht der Augustusburger Künstler nicht. "Ich säge ,frei Schnauze'", sagt der 59-Jährige. "Als ich den Auftrag bekam, habe ich mir erst mal historische Beuten im Landwirtschaftsmuseum im Schloss Blankenhain angesehen", erzählt Hoffmann. "Dort stehen alte Beuten aus unserer Gegend, beispielsweise aus Mühlbach und Hennersdorf", weiß er zu berichten. "Die Figuren sind innen teilweise hohl oder haben wie ein Soldat einen hohlen Tornister auf dem Rücken, in dem Bienen Platz finden".

Aus einem alten Heimatheft, das Hoffmann vorliegt, geht hervor, dass Bienenbeuten schon 1959 "bemerkenswert als Erzeugnisse dörflicher Schnitzkunst und auch kulturgeschichtlich denkwürdig als Reste einer Form der Bienenhaltung, die bei uns längst verschwunden ist" bezeichnet werden. Weiterhin wird geschrieben, dass die Menschen vor Beginn der Bienenzucht den wilden Bienen den Honig aus den Bäumen raubten. Später wurden in starken Waldbäumen künstliche Bienenwohnungen, sogenannte Beutekiefern ausgemeißelt. Als die Waldflächen immer mehr schrumpften, wurde der Waldbienenbau verboten. Die letzten Waldimker durften noch ihre Bienenbäume fällen und stellten diese Stöcke an einer Wand ihres Hauses oder in dessen Nähe auf. So wurde die Waldbienenzucht zur Gartenbienenzucht und so entstanden die volkstümlichen geformten Klotzbeuten. Hier und da wurde aus den rohen Stammstücken menschliche Gestalten geformt.

Ralph Geisler erwartet nun keine großen Honigerträge von seiner Fantasy-Bienenbeute. "Aber wenn drei, vier Gläser Honig abfallen, würde ich mich freuen", sagt er über die dekorative Gestalt auf der Wiese neben seinem Haus, die abends eine leuchtende Laterne in der Hand hält. Besucher gab es schon reichlich. "Dumbledore wird auch manchmal Waldgeist oder Rübezahl genannt", berichtet Geisler.

Hennings Welt in Augustusburg ist ab dem 6. Januar geöffnet.