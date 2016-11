Zaun schützt Skihang vor Pistensäuen

Erste Schneeflocken und leichte Minusgrade: Väterchen Frost klopft zaghaft an. Doch die Betreiber der Wintersportzentren bewahren die Ruhe. Die Vorbereitung auf den Saisonstart läuft - zum Teil mit ungewöhnlichen Mitteln.

Von Holk Dohle

Augustusburg/Falkenau. Das Augustusburger Freizeitzentrum Rosts Wiesen (AFR) hat offenbar endlich ein geeignetes Mittel gegen die Wildschweinplage gefunden: einen Wildschweinschutzzaun. "Seit vergangene Woche ein Zaun rund um den Skihang aufgestellt wurde, haben wir Ruhe", sagt Uwe Schreier. Es seien keine neuen Schäden hinzukommen, so der AFR-Chef weiter.

Seit Jahren haben die Betreiber mit dem Problem zu kämpfen - mit Wildschweinen, die nachts in Rotten aus dem angrenzenden Wald kommen und den Hang bei der Futtersuche großflächig bis zu einem halben Meter tief aufwühlen. Alle bisherigen Versuche, die Schwarzkittel zu vergraulen, hatten nichts gebracht. So war die Wiese etwa mit einer speziellen Lösung besprüht worden, welche die Wildschweine vergrämen sollte. Als es die Pistensäue im vergangenen Jahr besonders wild trieben, fuhr man schwere Geschütze auf und blies erstmals zur Schwarzwildjagd. Doch die Schweine kamen wieder. Nun ist der Sauerei aber endgültig der Riegel vorgeschoben worden. 1500 Euro habe der Maschendrahtzaun gekostet, der von Mitgliedern des Skiclubs Augustusburg und vom Verkehrsverbund Mittelsachsen aufgestellt wurde, berichtet Schreier.

Die ersten Schneeflocken und Minusgrade seien jedoch noch kein Grund, die Kanonen scharf zu machen. "Der Boden ist noch viel zu warm. Jetzt zu beschneien wäre vergeudetes Geld", erläutert der Augustusburger. Falls aber eine (schneefreie) Frostperiode in Aussicht sei, könnte das gesamte "Waffenarsenal" - elf Schneekanonen und -lanzen - sofort in Stellung gebracht und mit der Beschneiung begonnen werden.

Zwei moderne Testgeräte kämen dabei zum Einsatz. Zwei alte Anlagen stünden zum Verkauf. Zudem seien nach 15 Jahren Teile der alten Wasserleitungen erneuert worden. Auf den neusten Stand werde gegenwärtig auch die Homepage des Freizeitzentrums gebracht, das nun freies W-Lan anbiete. Alles beim Alten sei dagegen bei den Liftpreisen geblieben. "Da gibt es keine Änderungen", betont der Geschäftsführer. Unklar sei dagegen noch, wann in die Saison gestartet wird. Der Skiclub hat für den 10. Dezember schon einmal einen Skitest angesetzt. Der Nachtslalom um den "Freie Presse"-Pokal ist für den 13./14. Januar geplant. Mit Terminen für Wettbewerbe hält sich Tilo Henkelmann noch zurück. "Bei uns sind, glaube ich, noch die Schafe auf dem Hang", sagt der stellvertretende Vorsitzende des Skiclubs Falkenau. Untätig sei der harte Kern des 60 Mitglieder zählenden Vereins aber nicht gewesen. "Wir haben einige Verbesserungen an der Beschneiungsanlage und der Hangbeleuchtung vorgenommen", so Henkelmann. Nun soll die Herbstpflege der Piste am Plauberg erfolgen, bei der sicher auch die "Schweinespuren" beseitigt werden können. Wann Saisonstart sei, hänge auch in Falkenau vom Wetter ab.