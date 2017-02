Zeigt her eure Schätze

Die Mineralienschau in Flöha ist ein Treffpunkt für Sammler. Die brauchen Geduld, Gespür und eine Geschirrspülmaschine.

Von Ulli Schubert (Text und Fotos)

erschienen am 20.02.2017



Flöha. Mit 330 Besuchern wurden bei der 28. Auflage der Flöhaer Mineralienschau nicht ganz so viele Gäste gezählt wie im vergangenen Jahr. Damals hatte es rund 400 Interessenten ins Pufendorf-Gymnasium gezogen. Auch einige der für die Aussteller reservierten Tische blieben leer. Ralph Klein, einer der Organisatoren der dreiköpfigen Interessengemeinschaft, mochte über die Ursachen nur mutmaßen: "Es meldet sich ja niemand ab, wenn ihn zum Beispiel die Grippe erwischt hat". Dennoch zog der Falkenauer ein positives Resümee. "Wir können nicht jedes Jahr neue Besucherrekorde erwarten. Ich glaube, wir haben ein ganz passables Niveau erreicht."

Gäste wie Aussteller schätzen die angenehme Atmosphäre im Foyer des Pufendorf-Gymnasiums. Eine Frankenbergerin besuchte nach mehreren Jahren mal wieder die Flöhaer Mineralienschau. Ihr hatten es besonders die Steine aus Indien angetan. "Man müsste ein bisschen mehr Geld haben ..." Claudia Rasemann gestand, vor allem zum Schwatzen gekommen zu sein. "Man trifft hier viele Mineralienfreunde, mit denen man fachsimpeln kann", sagte die Freibergerin, die bereits als Kind Bergbaustufen gesammelt hat, darunter beispielsweise Apatite. Die Welt der Mineraliensammler ist keine reine Männerdomäne. Martina Thomas aus Schlottwitz beispielsweise fehlte bislang bei kaum einer der Veranstaltungen in Flöha. Auch in diesem Jahr hatte sie wunderschön geschliffene Exponate im Angebot. Von den Achaten aus dem Müglitztal sind Mineralienfreunde schon seit Jahrhunderten begeistert. Das Vorkommen ist unter Fachleuten weltweit bekannt und bei Martina Thomas kann man sich zwischen April und Oktober auf einem Pachtgelände sogar selbst auf die Suche nach den begehrten "Steinen" begeben.

Viele der Männer unter den Sammlern werden von ihren Frauen zu Ausstellungen wie der in Flöha begleitet und bei der Präsentation ihrer Schätze unterstützt. So kann man abseits der Fachgespräche über Minerale durchaus auch Interessantes erfahren. Da hat doch tatsächlich einer der Sammler im Keller eine zweite Geschirrspülmaschine stehen, die ausschließlich zum Reinigen der Bergbaustufen dient. Und weil seine Kumpels die Maschinen in den Küchen ihrer Frauen partout nicht benutzen dürfen, bekommt er sehr oft Besuch.