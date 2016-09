Zu gefÃ¤hrlich: BehÃ¶rde beschlieÃŸt SchlieÃŸung von Baustelle

Zu gefährlich: Behörde beschließt Schließung von Baustelle

erschienen am 29.09.2016



Flöha. Die Straßenbaustelle auf der Augustusburger Straße in Flöha ist am Donnerstagnachmittag auf Anordnung der sächsischen Arbeitsschutzbehörde mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Die Kontrolleure hatten zuvor eine erhebliche Gefährdung der Bauarbeiter durch den fließenden Verkehr festgestellt. Auf Anordnung der Behörde muss nun eine andere Verkehrsregelung festgelegt werden, um die Gefährdung der Bauarbeiter zu minimieren. Möglich ist damit eine konsequente Vollsperrung.

Bislang ist der Baustellenbereich zwischen der Kreuzung an der Baumwolle und der Eisenbahnbrücke zwar voll gesperrt, Anlieger und Linienbusse haben aber freie Fahrt. Diese Einschränkung hat dazu geführt, dass viele Autofahrer die Vollsperrscheibe missachten, um sich die gut fünf Kilometer lange Umleitung über die Ortsumfahrung zu ersparen.

Die Kontrolleure der Arbeitsschutzbehörde, der bei der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz angesiedelt ist, waren gestern auf Bitten der Baufirma vor Ort. Bauleiter Frank Buschmann von der beauftragten Firma Faber Bau aus Drebach hatte bereits am Montag im Gespräch mit der "Freien Presse" den Fahrzeugverkehr durch die Baustelle und die Gefährdung seiner Mitarbeiter beklagt. Bei jedem Handgriff sei ein zusätzlicher Kontrollblick nötig, ob nicht doch gerade ein Auto oder gar ein Linienbus angefahren kommt, so der Bauleiter. Das koste Zeit und führe zu Verzögerungen.

Die Augustusburger Straße erhält zwischen der Ampelkreuzung an der Baumwolle und der Kirchenbrücke eine neue Fahrbahndecke. Gebaut wird in zwei Abschnitten bis voraussichtlich 25. November. (mbe)