Zündende Ideen: Oederaner Firma verdoppelt ihren Umsatz

Mit der Herstellung von Industriebrennern hat sich Noxmat einen Namen gemacht. Partner aus der ganzen Welt waren gestern im Stammsitz zu Gast, um sich fortzubilden.

Von Thomas Reibetanz

Oederan. Der Philosophiewechsel hat sich ausgezahlt: Vor acht Jahren errichtete die Firma Noxmat nicht nur eine neue Produktionshalle am Stammsitz im Oederaner Gewerbegebiet "Am Galgenberg". Das Unternehmen war in den Folgejahren auch vermehrt auf Messen im Einsatz und suchte weltweit nach Partnern. "Internationalisierung" nennt das Octavio Schmiel Gamarra, der im Unternehmen für die Geschäftsentwicklung verantwortlich ist. "Dadurch konnten wir unseren Umsatz in den vergangenen Jahren auf etwa acht Millionen Euro verdoppeln", sagt er stolz. "Und das soll noch lange nicht das Ende unserer Weiterentwicklung sein."

Noxmat gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Industriebrennern und Zubehör. Die Nähe zum Wissenschaftsstandort Freiberg mit der TU Bergakademie sowie dem Deutschen Brennstoffinstitut bewog den Industrieofenbauer Aichelin im Jahr 1992 dazu, ein selbstständiges Tochterunternehmen in Oederan zu gründen. Der Betrieb war der erste, der sich im Gewerbegebiet an der Bundesstraße 173 ansiedelte. Anfangs waren es vier Mitarbeiter, mittlerweile sind es mehr als 30, ein Büro in Hagen (Nordrhein-Westfahlen) sowie ein Tochterunternehmen in Peking (China) sind hinzugekommen.

Um die eigenen Produkte in der ganzen Welt nicht nur verkaufen, sondern auch Dienstleistungen anbieten zu können, ist Noxmat stets auf der Suche nach Partnern. "Und wir haben kompetente Unternehmen gefunden, mit denen wir sehr erfolgreich zusammenarbeiten", sagt Octavio Schmiel Gamarra. Der Peruaner lebt seit 14 Jahren in Deutschland und hat in den vergangenen Jahren etliche Flugmeilen gesammelt, um neue Partner zu finden. Gestern nun wurde der Spieß umgedreht: Aus der ganzen Welt kamen Unternehmer nach Oederan, um sich vor Ort ein Bild vom Unternehmen sowie Neuentwicklungen zu machen und sich fortzubilden.

Denn der Weg des Oederaner Unternehmens - ein Großteil seiner Gesellschaftsanteile ging 2004 an die Aichelin Holding mit Sitz im österreichischen Mödling über - ist noch lange nicht beendet. Neben ständiger Forschung und Weiterentwicklung der Produkte liegt dabei der Fokus auf dem Ausbau des weltweiten Partner-Netzwerkes. So schätzt es der Leiter der Geschäftsentwicklung ein.

Einer dieser neuen Partner, die gestern den Stammsitz von Noxmat in Oederan besuchten, ist die Firma PWT Leedswire aus Auckland, Neuseeland. Erst seit Anfang dieses Jahres arbeitet der Hersteller für Ofenanlagen, der auch den australischen sowie den asiatischen Markt bedient, mit den Oederanern zusammen. "Wir erhoffen uns von dieser Kooperation, dass wir mehr Kundenwünsche erfüllen können", sagte Geschäftsführer Murray Urquhart.

Noxmat-Partner der ersten Stunde ist die Firma Galtex aus Bratislava, seit 2013 gibt es eine Kooperation. "Beide Seiten haben von der Zusammenarbeit profitiert", sagte deren Vertreter Roman Mackovic. "Auch wir konnten unsere Produktpalette dadurch erweitern und den Umsatz steigern."