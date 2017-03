Zufall und Helfer verhindern Schlimmeres

Weil die Nachbarn sehr schnell reagiert haben und sich die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr an einem Wochentag zum Dienst getroffen haben, ist aus einem Schuppenbrand in Erdmannsdorf kein Großfeuer geworden.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 16.03.2017



Erdmannsdorf. Der Schrecken saß Sabine Schönherr auch gestern noch in den Gliedern. Die Erdmannsdorferin ist, so wie ihre Nachbarn, am Montagabend nur knapp einer möglichen Tragödie entgangen. Denn dass aus einem Brand im Schuppen auf ihrem Grundstück kein Großfeuer wurde, ist nur der schnellen Reaktion der Nachbarn sowie dem ebenso schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken.

"Dafür möchten wir uns bei allen Helfern bedanken. Wie genau, das wissen wir im Moment noch gar nicht. Aber wir können nicht oft genug sagen, wie froh wir sind, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagten Silke Schönherr und ihr Mann Volker, der zum Zeitpunkt des Brandes dienstlich unterwegs war, gestern.

Was war passiert? "Gegen 19 Uhr kamen unsere Nachbarn angerannt und sagten mir, dass es bei uns brennt", sagt Sabine Schönherr. "Die Feuerwehr hatten sie Gott sei Dank auch schon alarmiert." Sie selbst habe von dem Feuer in ihrem Garten gar nichts mitbekommen. Doch als sie ins Freie trat, sah sie schon meterhohe Flammen, die in einem Schuppen loderten. Darin waren Holzbriketts und Maschinen gelagert. Auch die unteren Äste eines Baumes brannten bereits.

Die größte Gefahr bestand darin, dass sich neben dem Schuppen weitere Unterstände mit trockenem Holz befinden. Dazu kommen Bäume und Hecken in unmittelbarer Nähe, auf die das Feuer hätte übergreifen können. Mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher versuchten die Anwohner zunächst, ein Übergreifen zu verhindern. "Das hätten wir niemals geschafft", sagt Sabine Schönherr. "Gott sei Dank war die Feuerwehr extrem schnell da, konnte alles schnell löschen und verhindern, dass zum Beispiel eine große Fichte brennt."

Dass die Mitglieder der Augustusburger Wehr derart schnell auf dem Grundstück nahe dem Ortsausgang von Erdmannsdorf in Richtung Augustusburg sein konnten, war einem glücklichen Umstand zu verdanken. "Wir hatten an diesem Montagabend Beratung, also konnten 17 Leute sehr schnell in Einsatzkleidung sein und ausrücken", sagt Wehrleiter René Gläser. "Normalerweise hätten wir zirka fünf Minuten länger gebraucht. Und diese fünf Minuten hätten gereicht, dass es auf dem Grundstück ganz anders aussieht." Das Feuer hätte sich nach Aussage des Wehrleiters sehr schnell ausbreiten können.

Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei Selbstentzündung der gelagerten Briketts. "Das kann sehr gut sein", sagt Experte Thomas Hübler, Geschäftsführer der Brandschutzfirma MPA Dresden mit Sitz in Freiberg. "Zu solch einer Reaktion kommt es zum Beispiel durch natürliche Zersetzung. Dabei wird Hitze frei, die - in diesem Fall durch eine Folienverpackung - nicht weg kann. So könnte der Brand entstanden sein." Warmes Wetter und Feuchtigkeit könnten den biologischen Prozess begünstigt haben, vermutet Hübler. Er rät: "Holzbriketts und Pellets und auch Kohle sollten nicht zu kompakt gelagert werden, damit Luft ran kann. Und die Verpackungsfolie sollte unbedingt ab."