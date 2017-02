Zug nach Prügelei am Bahnhof Oederan gestoppt

erschienen am 08.02.2017



Oederan. Wegen einer Prügelei in einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn hat eine Fahrt in Richtung Dresden am Dienstagnachmittag am Bahnhof Oederan Halt machen müssen. Laut Bundespolizei wurde ein 17-Jähriger Deutscher durch drei betrunkene Syrer zwischen 16 und 18 Jahre mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 17-jährige Verletzte wurde unter Schock stehend in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ursache der Schlägerei ist bisher nicht bekannt. Die Zugfahrt wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizisten nicht fortgesetzt; den Beamten wurden der Vorfall gegen 15 Uhr gemeldet.

Eine 16-jährige Deutsche war in Begleitung der drei Tatverdächtigen, hieß es weiter. Sie kommt aus einem Kinder-und Jugendheim im Landkreis Mittelsachsen und galt als vermisst. Den Behörden ist sie als "Dauerausreißerin" bekannt, teilte die Bundespolizei mit. Gegen die Tatverdächtigen ist eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung eingegangen sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die beiden 18-Jährigen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die vermisste 16-Jährige und der gleichaltrige Tatverdächtige wurden ihren Betreuungseinrichtungen übergeben. (fp)