Zwei Frauen bei Wohnhausbrand in Oederan verletzt

erschienen am 01.09.2016



Oederan. Bei einem Brand in Oederan sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer gegen 19.45 Uhr Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße Durchfahrt ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Eine 81-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt, eine 32-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (fp)