100 Besucher bei CDU-"Klartext" zur Gleichstellung

erschienen am 16.03.2017



Freiberg. Etwa 100 Zuhörer haben sich heute Abend innerhalb der CDU-Veranstaltungsreihe "Klartext reden" mit Gender Mainstreaming, also der Gleichstellung der Geschlechter, befasst. Zu Gast war die Autorin Birgit Kelle, die in ihrem Buch "Gender-Gaga" die Ideologie zum Thema macht und eine demokratische Diskussion dazu fordert.

Für die von der Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann und dem Freiberger Ortschef Holger Reuter ins Leben gerufene Veranstaltung hatte es vorab auch Kritik aus den eigenen Reihen gegeben. Der Schwulen- und Lesbenverband der Union kritisierte die Autorin, die "offen Menschen verschiedener sexueller Identitäten diskriminiert und an den Pranger" stelle. Sie dürfe nicht auf einer CDU-Veranstaltung sprechen, so der Verband. Bellmann konterte, dass Veranstaltungen legitim seien, bei denen kontroverse Themen besprochen werden. (ar)