15 Einsätze wegen Sturmtief "Wilfried"

erschienen am 02.03.2017



Freiberg. Etwa 15 Feuerwehreinsätze musste die Rettungsleitstelle des Landkreises in Freiberg am Donnerstag wegen des Sturmtiefs für die Bereiche Freiberg und Mittweida koordinieren. Laut einem Kreissprecher rückten die Feuerwehren in der Hauptsache wegen umgestürzter Bäume aus, so in Freiberg-Zug, Oberlichtenau, Hainichen, Altmittweida, Erdmannsdorf, Nassau, Müdisdorf, Geringswalde und Lunzenau.

In Flöha drohte eine Fichte und in Sachsenburg eine Eiche umzustürzen. In Erlau-Theesdorf und Taura stürzte jeweils ein Baum auf eine Stromleitung und musste entfernt werden. In Berbersdorf fiel ein Baum auf ein Auto. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. In Flöha landete ein Strommast auf der Straße. Sturmtief "Wilfried" fegt bereits seit Mittwoch mit hohen Geschwindigkeiten sowie teils heftigen Regen- und Graupelschauern über die Region. (hh/ar)