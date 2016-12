22-Jähriger überschlägt sich mit Peugeot

erschienen am 05.12.2016



Kleinschirma. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagfrüh auf der Wegefarther Straße zwischen Kleinschirma und Wegefarth ereignet. Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer kam aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die 18 Kameraden der Feuerwehren Kleinschirma, Wegefarth und Freiberg befreiten den 22-Jährigen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Strecke war gut zwei Stunden gesperrt. Sachschaden: 5000 Euro. (smc)