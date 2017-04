28-Jährige prallt nach Ausweichmanöver gegen Baum

erschienen am 29.04.2017



Oberschöna. Schwerer Unfall auf der Dorfstraße in Oberschöna: Eine 28-Jährige ist am Samstagnachmittag nach einem Ausweichmanöver mit ihrem Alfa Romeo nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls riss das rechte Vorderrad ab. Die Fahrerin kam verletzt in ein Krankenhaus. Sechs Kameraden der Feuerwehr Oberschöna sperrten die Straße und beseitigten das auslaufende Öl. Die Dorfstraße war für zwei Stunden gesperrt. Der Sachsachden beträgt rund 4500 Euro. (smc)