"5000 Unterschriften spielen keine Rolle"

Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) über Politikverdrossenheit, Ortsumgehungen und den Kampf gegen Windräder

erschienen am 04.03.2017



Freiberg. Landrat Matthias Damm (CDU) steht in seinem zweiten vollen Amtsjahr vor großen Herausforderungen. Über die Gratwanderung zwischen Vision und Zwängen sprach der mittelsächsische Kreischef mit Grit Baldauf und Heike Hubricht.

Freie Presse: Die Kreisreform 2008 verbinden viele Mittelsachsen mit längeren Wegen und wenig Wir-Gefühl. Jetzt steht es Schwarz auf Weiß, dass durch den Zusammenschluss der drei Landkreise nicht nur Behördenkosten nicht gesenkt wurden: Laut dem Ifo-Institut ist auch die Demokratiezufriedenheit der Bürger gesunken. Wie sehen Sie das vor allem für die Akzeptanz Ihrer Behörde?

Matthias Damm: Ich glaube nicht, dass sich die Akzeptanz der Landkreisverwaltung in der Bevölkerung verschlechtert hat. Wer früher unzufrieden war, ist auch heute unzufrieden. Das sehe ich immer vor der Frage: Wie oft muss ein Bürger in seinem Leben in die Kreisbehörde? Ich persönlich habe in meinem Privatleben wenig mit der Kreisverwaltung zu tun gehabt. Und die Akzeptanz der Politik macht sich meiner Meinung nach in erster Linie nicht an den Städten und Gemeinden oder dem Landkreis fest. Vielmehr sehe ich das ein oder zwei Ebenen höher angesetzt. Da verschließt man sich oft vor den Tatsachen und davor, dass Bürger mit Gesetzen unzufrieden sind, die auch wir als ausführendes Organ umsetzen müssen.

Zum Beispiel?

... bei Ortsumgehungen wie der seit Jahren für Freiberg vorbereiteten. Wie lange wird schon "herumgeobert", dass eine Ortsumgehung kommt. Letztlich liegt es oft überproportional an rechtlichen Regelungen des Artenschutzes, dass es nicht vorwärtsgeht. Auch bei Windrädern gibt es eine große Diskrepanz. Wenn zum Beispiel Bürger 5000 Unterschriften dagegen gesammelt haben, so spielt der Bürgerwille vom Gesetz her in der Abwägung keine Rolle. Aber der Ar- tenschutz hat eine so große Bedeutung, dass Projekte oft daran scheitern.

Sie spielen auf den Schutz des Rotmilans an.

Ja, aber nicht nur darauf: Zum Regionalen Planungsverband Chemnitz, dessen Sitzungen ich als zweiter Stellvertreter zweimal geleitet habe, wurde einmal treffend getitelt: "Wer Tiere schützt, bleibt selbst verschont". Der Bürgerwille zählt aus juristischen Gründen oftmals nicht. Oder das Problem der Außenbereichsregelungen, wo wir nach dem Baugesetzbuch immer wieder Bauvoranfragen am Rand von Städten und Gemeinden ablehnen müssen. Ich kann den Unmut der jungen Leute verstehen, die neben dem Dreiseitenhof der Eltern ein Eigenheim bauen wollen, aber wegen der Lage im Außenbereich eine Ablehnung bekommen. Dabei ist dieses Interesse für den ländlichen Raum überlebenswichtig. Da haben wir schon mal jemanden für eine Ansiedlung - und dürfen ihn nicht bauen lassen.

Es scheint, als seien Ihnen in vielen Fragen, um das Leben auf dem Land zu gestalten, die Hände gebunden.

Der damalige sächsische Politiker Georg Milbradt (CDU) hat Ende der 90er-Jahre auf einem Forum in Mittweida einen treffenden Vergleich angestellt: Die Gestaltung der Gesetze war 1990 wie eine Knetmasse, die man formen kann. Aber wenn man heutzutage etwas ändern wolle, sei es, wie wenn man mit einem Schraubenzieher auf Beton herumkratzt. Diese Schwerfälligkeit macht es so schwierig. Und ich habe Verständnis, wenn viele Bürger sagen: Das kann ich nicht mehr verstehen.

Stellen Sie Ihr Licht als Chef des zweitgrößten sächsischen Landkreises nicht etwas unter den Scheffel? Als Landrat können Sie doch auch über Bundes- und Landtagsabgeordnete Entscheidungen vorschlagen und Gesetzesinitiativen in Gang setzen, damit sich etwas ändert.

Sie können sicher sein: In den Gremien des Landkreistages diskutieren wir in aller Offenheit über die Themen der Bürger. Auch in den Gesprächen mit der Landesregierung nimmt keiner ein Blatt vor den Mund. Über diesen offenen Dialog konnte mit der Staatsregierung viel bewegt werden. Die hohen Finanzzuweisungen oder Investitionsprogramme sind teilweise Ergebnisse davon. Aber es ist leider so in Deutschland, dass wir oft eine Patt-Situation haben und viele gesetzliche Regelungen die Zustimmung des Bundesrates brauchen. Und da gibt es Diskrepanzen zwischen Bundesrat und Bundestag. Es fehlen in der Bundes- und Landespolitik eindeutige politische Mehrheiten. Wo es keine Mehrheiten mehr gibt, ist man ständig auf Kompromisse angewiesen. Dies kostet Zeit, ist aber für ein gutes Ergebnis wichtig.

"Wie lange wird da schon "herumge-obert", dass eine Umgehung kommt."

Wie bekommen Sie das konkret zu spüren?

Nur ein Beispiel: In Sachsen zeigte sich das bei den Plänen für neue Windkraftanlagen auch in unserem Landkreis, die viele Bürger umtreiben. Gemeinsam mit Bayern hatte Sachsen eine Initiative für die 10-H-Regelung für Windkraftanlagen gestartet, auf die auch wir als Mittelsachsen große Hoffnungen gesetzt haben. Der Abstand der Windräder zur Wohnbebauung sollte danach das Zehnfache der Höhe betragen. Die Länder haben daraufhin selber entscheiden dürfen. Aber Sachsen setzte leider nicht um, weil es inzwischen im Koalitionsvertrag von CDU und SPD eine neue Sicht darauf gibt. Die Bayern haben die Regelung dann in ihrem Freistaat selbst umgesetzt - und sie hat auch einer Überprüfung des Verfassungsgerichtes standgehalten. Während sie also ihre Ziele konsequent verfolgt haben, sind wir Sachsen an Kompromissen gescheitert.

Das klingt, als setzten Sie große Hoffnung darauf, dass die Bundestagswahl politische Mehrheiten beschert. Bedeutet das jetzige System für Sie Stillstand?

Ja, es wird oft so empfunden und das Thema Windkraft ist nur ein Beispiel von vielen, was die Bürger nicht mehr verstehen. Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt spricht von einer "Repräsentationslücke", wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung nicht mehr mitträgt, was politische Eliten entscheiden. Nicht zu wählen, ist jedenfalls immer die falsche Entscheidung. Das stärkt extreme Parteien.

Ihre eigene Partei, die CDU, ist in Regierungsverantwortung. Was muss sie anders machen?

Sie muss sich auf ihre Stärken besinnen, auch mal Positionen klar vertreten können, auch wenn sie unbequem, aber in der Sache richtig und notwendig sind. Heute haben auch viele Menschen den Eindruck, auf die Globalisierung keinen Einfluss mehr zu haben. Viele fühlen sich in der sich zunehmend entwickelnden Multi-Kulti-Gesellschaft nicht mehr mitgenommen und der konservative Teil unserer Bürger sich selbst überlassen.

Unter dem neuen CDU-Kreistags-Fraktionschef Jörg Woidniok versucht die CDU Mittelsachsen, ihr Profil zu schärfen. Wie wird dieser Prozess fortgesetzt?

Als Landrat kann ich nicht für die Fraktion sprechen.

Und als CDU-Kreisvorstands-Mitglied?

Wir müssen Themen offen ansprechen und Lösungen finden. Dafür ist die Schärfung des Profils wichtig. Die Bürger erwarten klare Aussagen. Der Mensch braucht Leitplanken. Wir müssen um Vertrauen werben und um die Menschen ringen.

Angesichts der politisierten Debatte und Ihrer Möglichkeiten im Kreis: Welche Vision haben Sie für Ihren Landkreis? Ihre Kritiker sagen, Sie verwalten als Landrat, haben aber keine Visionen. Wie sehen Sie das?

Es kommt darauf an, was die Kritiker unter Visionen verstehen. Im Landkreis haben wir auch nicht ein alles bestimmendes Thema, das wir lösen müssen. Aber wir haben eine Reihe von Schwerpunkten: Ich meine in erster Linie, die Attraktivität der Region zu erhalten. Dazu gehören Investitionen in Straßen, die nur mit einem stabilen Haushalt möglich sind. Dazu gehört, unser Mittweidaer Kreiskrankenhaus unter das Dach der Kreis-Gesundheitsgesellschaft VGE zu bringen, damit es auf finanziell festem Boden gesichert und ausgebaut wird. Und dazu gehört, dass der Kreis die Orte beim Ausbau der Internetversorgung unterstützt. Unterm Strich muss der Landkreis alles tun, um insgesamt attraktiv zu bleiben. Denn das bleibt das Hauptthema, damit wir im demografischem Wandel, im Druck der Menschen in einer alternden Gesellschaft weg vom Land, hin zu den Städten nicht abgehängt werden.

Als Landrat sind Sie oft in Ihren Orten unterwegs. Was sagen Sie älteren Menschen in einem abgelegenen Dorf, die keinen Arzt mehr haben und nur noch zweimal täglich einen Bus: Sollen sie darauf hoffen, dass das Leben auf dem Land wieder attraktiver wird? Oder wäre es besser, in die nächste Stadt zu ziehen?

Allen alles zu versprechen, ist grundsätzlich falsch. Und an Realitäten kommt man nicht vorbei. Ich selbst stelle wichtige finanzielle Entscheidungen auch immer auf den Prüfstand und frage, wie ich verfahren würde, wenn es an mein eigenes Geld gehen würde. Und da ist es undenkbar, beispielsweise ein abgelegenes Einzelgrundstück kilometerweit an die Abwasserentsorgung anzuschließen. Wir müssen den Mut haben, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Es wird nicht leichter, beispielsweise die Infrastruktur in abgelegenen Ortschaften zu erhalten. Nicht alles, was wir haben, werden wir halten können. Viele junge Menschen gehen in die nahen Großstädte, nach Dresden, Leipzig oder Chemnitz. Diesen Trend können wir schwer beeinflussen. Auf der anderen Seite wird sich die Bewegung von älteren Menschen aus den Dörfern, hin in die Klein- und Mittelstädte der Region, verstärken.

"Der Mensch braucht Leitplanken."

Setzen Sie also auf die Stärkung dieser Klein- und Mittelstädte in der Region?

Nicht allein, aber diese Städte müssen wir stärker unterstützen und beispielsweise kluge Lösungen für den Nahverkehr finden, etwa durch sinnvolle Zusammenlegung von Buslinien. Andererseits muss eine starke Wirtschaftsförderung Ansiedlungsbemühungen neuer Unternehmen unterstützen, beispielsweise um Arbeitsplätze zu schaffen. Und immer wieder: Wir brauchen schnellere Entscheidungen zu Infrastrukturprojekten wie Ortsumgehungen, Straßenbau und so weiter.

Sehen Sie diese Themen im bevorstehenden Bundestagswahlkampf für die Region?

Das sind schon alles Themen, zu denen sich die Kandidaten äußern sollten. Im Wahlkampf wünsche ich mir einen fairen, sachlichen, offenen Umgang. Es sollte keine Tabuthemen geben, aber auch keine Hysterie. Da appelliere ich insbesondere auch an soziale Netzwerke.