83 Stipendien an TU Bergakademie: Fast 800 landesweit

erschienen am 15.11.2016



Dresden/Freiberg (dpa/sn) - An der TU Bergakademie Freiberg wurden in diesem Jahr bisher 83 Deutschlandstipendien für herausragende Leistungen vergeben. Die Stipendiaten bekommen monatlich 300 Euro, die zur Hälfte vom Bund finanziert werden und zur anderen Hälfte von Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen, wie die Universität am Dienstag mitteilte. An der TU wurden damit dank der Unterstützung der regionalen Wirtschaft und privater Stifter seit 2011 bisher mehr als 400 derartige Förderungen gewährt. Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums in Dresden erhielten bis Ende Oktober landesweit 791 Studenten eine solche Unterstützung.

Die Stipendien sollen Studierende mit sehr guten Leistungen, gesellschaftlichem Engagement sowie aus schwierigem sozialem Umfeld oder mit Migrationshintergrund besonders fördern. 2015 gab es nach Ministeriumsangaben in Sachsen fast 1300 Deutschlandstipendiaten.